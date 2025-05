Happy enddel zárul Ausztria egyik leghíresebb cégének, az osztrák motorkerékpár-gyártó, a KTM csődeljárása: a cég az indiai Bajaj Auto 600 millió eurós befektetésének köszönhetően elkerülte a felszámolást, és új tulajdonoshoz került.

A KTM irányítását mostantól Rajiv Bajaj veszi át, aki nemcsak az indiai ipari elit tagja, de Mahatma Gandhi ükunokája is.

A vállalat korábbi erős embere, Stefan Pierer a fizetésképtelenség miatt kénytelen volt megválni a cégtől. Az osztrák üzletember évtizedeken át építette a márkát, ám végül elvesztette többségi tulajdonrészét is, amellyel együtt a döntési jogokat is átadta az indiai partnernek.

Rajiv Bajaj egy tekintélyes üzleti dinasztiából származik, és mára az egyik legnagyobb indiai járműgyártó, a Bajaj Auto vezérigazgatója, aki a Pune-i Egyetemen a gépészmérnöki diplomáját osztályelsőként szerezte meg, majd a brit warwicki egyetemen szerzett mesterdiplomát gyártórendszer-technikából, kitüntetéssel. Bár védett környezetben nőtt fel, saját bevallása szerint a jógának köszönheti higgadtságát, amely segítette őt a KTM megmentésében is.

Néhány generációval korábban Bajajék alulról, a legmélyebbről kezdték a felemelkedést.

Rajiv Bajaj dédapja, Jamnalalal Bajaj, egy szegény földműves fia volt, aki egy gazdag üzletembernél szolgált.

Később Mahatma Gandhi híve lett, elsajátította a tanításait, olyannyira, hogy végül az indiai államalapító örökbe fogadta.

Innentől kezdve már könnyebb utakon járva, 1926-ban megalapította a Bajaj-céget, amely mára egy 40 vállalatot összefogó birodalommá terebélyesedett.

Ezen belül Rajiv Bajaj a kétkerekűek üzletágát vezeti.

Az, hogy hova jutsz az életben, tisztára szerencse kérdése – mondta egyszer Rajiv. Igaz, ő valóban mindig a megfelelő helyen volt a megfelelő időben, hogy előrejusson a családi birodalomban – tette hozzá a mára családos emberré vált, jóga-rajongó Bajaj, akinek már egy fia is született.

Amikor az érzelmi felindulás az agyamba hajtja a vért, egy 20 perces Szirsaszana (fejenállás) szerencsére mindig segít lélekjelenlétem megőrzésében

– árulta el a receptet.

A KTM jövője most új alapokra kerülhet: az indiai vezetés alatt stabilabb pénzügyi háttér és ázsiai terjeszkedés is várható. A márka sorsa fordulóponthoz érkezett, miközben Ausztria egyik legismertebb vállalatának kormányát most már Indiából irányítják – írta a vg.hu.