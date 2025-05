Moszkva döntését nyilvánvalóan az orosz üzemanyagot szállító hajókra kivetett közelmúltbeli szankciók váltották ki, ám könnyen a hidegháborúhoz hasonló incidensekhez vezethet a Balti-tengeren. Sőt, már vezetett is.

Orosz katonai egységek kísértek tankereket a Finn-öbölben, egy nappal korábban pedig a helyi védelmi minisztérium arról számolt be, hogy két Kreml harci repülőgép megsértette a finn légteret – írja a Deutsche Welle Antti Häkkänen finn védelmi miniszter nyilatkozata alapján.

A finn televízió felidézett egy nagyjából tizenkét nappal ezelőtti akciót is, akkor, azaz május 13-án egy orosz vadászgép megsértette az észt légteret, láthatólag azért, hogy megvédje az orosz árnyékflottához tartozó tankert. A Jaguar nevű hajó, gaboni zászló alatt igyekezett az orosz anyaföld felé a Finn-öböl semleges vizein. Az észt hadsereg megpróbálta megállítani, majd hirtelen feltűnt egy orosz Szu-35-ös vadászgép – megsértve az észt légteret. A hajó kormányállásából jól követhető az incidens.

???? DEVELOPING: Russian shadow fleet oil tanker JAGUAR ordered to change course as part of detention by Estonian navy accompanied by a helicopter in the Gulf of Finland as it was making its way back to Primorsk, Russia.

Russian Su-35 breached Estonian airspace and appeared nearby. pic.twitter.com/jxfnq7sjtB