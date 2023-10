Szombaton Nancy Faeser (SPD) német szövetségi belügyminiszter megerősítette a zsidó intézmények biztonságát a németeknél, ahol a sokkhatás alatt álló politikai pártok kivétel nélkül szolidaritásukat fejezték ki Izrael felé, elítélve a Gázai övezetben uralkodó, radikális iszlám Hamász támadását.

„Izrael állam biztonsága a kötelességünk és a német létjogosultság” – áll a szövetségi kormánykoalíció pártjai, azaz SPD, a Zöldek, az FDP, valamint a jobboldali, konzervatív CDU/CSU pártszövetség vezetőinek vasárnapi közleményében, amelyet a Német Sajtóügynökségnek küldtek el. Ebben úgy fogalmaznak, hogy nemcsak történelmileg, hanem egy demokratikus értékközösségben is kapcsolódunk izraeli partnereinkhez és barátainkhoz.

Mint kiemelik, az egymással demokratikus versenyben álló politikai pártok most egyesülnek az izraeli néppel és Izrael Állammal való szolidaritásukban.

Sorra ítélik el a terrorszervezet támadását

A Hamász Izrael elleni pusztító támadása után Szászország is megerősítette a szabad államban lévő zsidó intézmények védelmét. Michael Kretschmer (CDU) miniszterelnök ezt az X-en (korábban Twitteren) jelentette be.

A támadások kegyetlenek és embertelenek voltak. Izrael népét teljes mértékben támogatjuk

– idézi Kretschmer szavait a Frankfurter Allgemeine Zeitung rendkívüli, élő blogja. Mint írják, az SPD-t képviselő Kathrin Michel és Henning Homann vasárnap ugyancsak elítélte a Hamász szörnyű terrortámadásait.

Lépett a külügyi tárca: senki ne utazzon Izraelbe!

Hogyan viselkedjenek a németek Izraelben? – erről jelentetett meg friss tájékoztatást a német külügyminisztérium, miközben a légitársaságok több tucat Tel-Aviv-i járatot töröltek. A külügyi tárca határozottan arra figyelmezteti a németeket, hogy ne utazzanak Izraelbe és a palesztin területekre – például Ciszjordániára utazni határozottan nem ajánlott, mert nem zárható ki a helyzet további súlyosbodása, a konfliktusnak az ország más területeire való kiterjesztése, valamint a légi közlekedés jelentős fennakadása sem – idézi a Der Spiegel.

Hozzáteszik: az utazók tájékozódjanak a helyzetről a médián keresztül, és feltétlenül kövessék a helyi biztonsági erők utasításait. A német állampolgárokat arra is kérték, hogy tartsák be a külügyminisztérium utazási és biztonsági utasításait. Steffen Seibert izraeli német nagykövet azt kérte honfitársaitól, hogy maradjanak a menhelyek közelében.

Minden zsidó életét fenyegetik

A Zsidók Központi Tanácsának elnöke, Josef Schuster szerint a zsidók életét mindenhol fenyegetik a világon, mert a „Hamász és a libanoni Hezbollah által Izrael ellen folytatott terrorháború kegyetlensége aligha felülmúlható”.

Vasárnapi közleményében a tanács elnöke kijelentette, hogy a zsidó intézményeket fenyegető veszély Németországban azt mutatja, hogy a terroristák nem csak Izraellel foglalkoznak, hanem mindenhol megkérdőjelezik a zsidó életet. Mint fogalmazott, fontos ebben a kritikus időben, hogy a biztonsági hatóságok gyorsan reagáltak az országban lévő zsidó intézmények védelmére, de fontos a németországi nagy szolidaritás is.

Németek is vannak az elraboltak között

Sajtóértesülések szerint német állampolgárok is vannak azok között, akiket a Hamász elrabolt Izraelben. A Bild című lap vasárnap arról számolt be, hogy a Hamász-videókon ketten a túszok között ismerték fel német útlevéllel rendelkező rokonaikat.

A német külügyminisztérium közölte: kapcsolatban áll az izraeli hatóságokkal, hogy kiderítsék, német állampolgárok voltak-e a Hamász által elrabolt túszok között. A helyzet továbbra is nagyon zavaros – állapították meg.

A Bild azt is írja, hogy a berlini Pankow kerületből származó fiatalok egy cserecsoportja jelenleg az izraeli Ashkelon városában tartózkodik, amely 13 kilométerre van a gázai északi határtól.

A szervezők szerint a csoport szombaton biztonságban volt, vasárnap viszont még nem érkezett róluk hír, de azt nem tudták megmondani, hogy pontosan hány fiatal tartózkodhat a háborús övezetben.

Undorító a terror ünneplése Eközben videót közöltek arról, hogy szombat este Hamász-támogató, zsidógyűlöletet hirdető tüntetés robbant ki Berlinben, ahol a résztvevők nyíltan kinyilvánították ellenszenvüket, éljeneztek a Hamász által meggyilkolt, ártatlan civilek halála miatt, és a tüntetés ellen fellépő rendőrökre is rátámadtak. Bijan Djir-Sarai, az FDP főtitkára ezt a Bild-nek úgy kommentálta, hogy ezt a barbár terrort ünnepelni és annak szurkolni undorító. Akik ezt teszik, azoknak nincs helyük a társadalmunkban. Mint mondta, le kell állítani minden olyan segélyalapot, amelyet Izrael-ellenes vagy antiszemita célokra használnak fel, ami vonatkozik a németországi palesztin frontszervezetekre is. Ezenkívül azonnal be kell tiltani a gyűlöletkeltő Izrael-ellenes szervezeteket, amellyel egyetért Felix Klein, az antiszemitizmus képviselője is.

A német sajtóban is sorra jelennek meg a szakértői elemzések az aktuális helyzetről, annak várható, globális hatásairól.

Október 7. kétségtelenül olyan nap lesz, amely bekerül Izrael történelmébe, de az majd ezután derül ki, hogyan tekintünk majd vissza erre a dátumra a jövőben – fogalmaznak a Berliner Zeitung-ban. Mint írják, nem kizárt, hogy a tegnapi támadások hatására Izrael belpolitikája, az arab világ és a közel-keleti államkonstellációk végleg megváltoznak.

(Szerző: Thurzó Katalin)