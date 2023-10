Húsz perc alatt 5000 rakéta zúdult Izraelre, bejelentették a hadiállapotot. Gázából fegyveres terroristák tucatjai jutottak be az országba.

Izrael, Ashkelon: Az izraeli biztonsági erők tagjai hordágyon visznek egy sérültet egy gázai rakétatámadást követően Kép: Getty Images

Palesztin hírforrások alapján az izraeli közszolgálati tévé arról számolt be, hogy izraeli katonákat ejtettek foglyul és hurcoltak a Gázai övezetbe a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász szervezet Izraelbe behatolt egységei.

Ablakokból készített, s az izraeli tévékben is bemutatott videofelvételek szerint nem csak gyalogos fegyveresek hatoltak izraeli területre, hanem járműveken közlekedő állig felfegyverzett Hamász-csoportok is, melyek az övezettől távolabbi területekre is eljutottak.

A helyi tévé négy halottról számolt be egy direkt becsapódás nyomán a Negev-sivatag Kuszeife nevű, beduinok lakta településén.

Izrael, Ashkelon: Gázából indított rakétatámadást követően füst száll fel egy lakóházból Kép: Getty Images

Ezzel legkevesebb ötre nőtt az izraeli halálos áldozatok száma a korábban bejelentett, szintén egy rakétatámadásban megölt 75 éves nővel.

A Raim erdőnél az ország déli részén egy a fiatalok által kedvelt rendezvényt tartottak, amelyet fegyveres hamászosok leptek meg. A fiatalok menekülni próbáltak, segítséget hívtak az izraeli biztonságiaktól, a tévé szerint sokan megsebesültek.

Az MTI híradás szerint mintegy húsz helyen folynak harcok a Hamász behatolt fegyvereseivel, akik megtámadtak többek közt egy izraeli rendőrörsöt is.

A palesztinok által kilőtt rakéták látványa Kép: Getty Images

A szderoti polgármester felszólította városa és környékének lakosait a televízióban, hogy tartózkodjanak bezárt ajtók mögött óvóhelyeiken, semmiképpen ne menjenek az utcákra.

Joáv Galant védelmi miniszter széleskörű azonnali mozgósítást rendelt el a tartalékos erőknél. A jogrendszer átalakítása ellen a tartalékos szolgálat megtagadásával tiltakozó Áhim Benesek, vagyis fegyvertestvérek nevű szervezet felszólította tagjait, hogy vonuljanak be behívásuk esetén. A szervezők bejelentették, hogy elmarad a szokásos százezres szombat esti tömegtüntetés, melyet negyvenedik hete tartanak a jogrend átalakítása ellen.

Felgyújtott izraeli katonai páncélozott jármű a Gázai övezet közelében Kép: Getty Images

A szombati munkaszüneti nap, és sátoros ünnep ellenére a hadsereg szóvivője felszólította a vallásosokat, hogy kapcsolják be rádiójukat, tévéjüket, hogy értesüljenek a biztonságiak esetleges felhívásairól. Ugyanakkor a vezetékek megsérülése miatt számos helyen megszűnt az áramszolgáltatás, és a folyamatos rakétatámadás miatt jelenleg nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

Kibi Sabtáj rendőrfőkapitány az állami és biztonsági vezetők közül elsőként megszólalt az izraeli közszolgálati televízióban, s bejelentette, hogy gyakorlatilag háborús helyzet van Izraelben, s egyelőre nem sikerült úrrá lenni a behatolt Hamász-egységeken.

A miniszterelnöki hivatal bejelentette, hogy kora délután összeül a rendkívüli biztonságpolitikai kabinet a tel-avivi főhadiszálláson, majd délután ötkor kormányülést tartanak.

Rakéták tucatjait lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, s fegyveres csoportok hatoltak be izraeli településekre.

Magyarország elítéli az Izraelt ért terrortámadást

Magyarország elítéli az Izraelt szombat hajnalban ért terrortámadást, elismeri Izrael önvédelemhez fűződő jogát, és őszinte együttérzését fejezi ki a veszteségek miatt – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter közölte, a tel-avivi magyar nagykövetség munkatársai épségben vannak, folyamatosan tartják velük a kapcsolatot, és folyamatosan veszik fel a kapcsolatot azokkal a magyar állampolgárokkal, akik konzuli védelemre regisztráltak.

Az Izraelben tartózkodó magyarokat arra kérik, hogy bármilyen baj esetén azonnal forduljanak a magyar nagykövetséghez

– írta a miniszter, megjegyezve, hogy eddig még nem érkezett segélykérés.

Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország a lehető leghatározottabban elítéli a brutális terrortámadást, elismeri Izrael önvédelemhez fűződő jogát, és őszinte együttérzését fejezi ki Izrael kormányának és az izraeli népnek az őket ért veszteségek miatt.

"Izraeli kollégámat biztosítottam Magyarország támogatásáról és együttérzéséről" – írta a miniszter.