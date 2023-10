Az izraeli hadsereg vasárnap reggeli jelentése szerint a hadsereg éjjel légicsapásokkal felszámolta az iszlamista Hamász terrorszervezet tíz, harcokhoz infrastruktúrát biztosító létesítményét, köztük a titkosszolgálati központját, és egy a szervezet légierejét szolgáló épületet.

Emellett lőtték a Hamász finanszírozására használt két bankfiókot, köztük a szervezet terrorista tevékenységének pénzügyeit segítő Iszlám Nemzeti Bankot, a szervezet első saját bankfiókját, az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet légifegyverek gyártására szolgáló létesítményét Gáza városában, és egy fegyverraktárat.

A hadsereg azt is bejelentette vasárnap reggel, hogy tüzet nyitottak Libanonban arra a területre, ahonnan néhány perccel korábban Izrael felé lövéseket adtak le az ország északi határvidékén.

Vasárnap reggel Dél-Libanonból rakétákat indítottak a Dov-hegy felé, melyekkel a hadsereg szerint egy olyan, a hegyen felállított nagy hatótávolságú radarberendezést próbáltak megsemmisíteni, amely a Libanonból és Szíriából érkező rakéták felderítését és nyomon követését szolgálja.

A hadsereg polgári védelmi osztálya és a rendőrség közösen segélyközpontot és telefonos segélyvonalat nyitott az eltűntek családtagjai számára. Éjjel már több tucat hozzátartozó hívása érkezett a repülőtér melletti központba, olyanoké, akik már több órája nem tudtak kapcsolatot teremteni szeretteikkel. Hozzátartozóik nem válaszoltak a telefonhívásokra és a kórházakban sem találták őket.

Az Izraeli Nemzetbiztonsági Tanács jóváhagyta a Hamász katonai és kormányzati képességeinek megsemmisítését célzó lépéseket – közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal vasárnap. Izrael ezen lépések keretében leállítja az áram-, üzemanyag- és áruszállítást Gázába.