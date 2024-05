A felmérések helyszíne a Balaton egyik fővárosa, Keszthely (ezért a címért persze Balatonfüred és Siófok is kandidál). A keszthelyi Libás strand egyik büféjében kereken közlik, hogy nagyon is mértéktartóan emeltek (ez szükségszerű volt), ám számos olyan ételt-italt tudnának említeni, amely 2023-as áron kapható.

És valóban, ebben a büfében tavaly ezer forint volt a sima lángos, és most is annyi. A sajtos-tejfölös lángos 1400 forint volt, most 1800. Ez a tejtermékek árának kiugró emelkedése miatt van. Mind a keszthelyi strandokon, mint a pavilonsoron, a mólónál hasonló árakkal találkozni, 50-100 forintos eltérések akadnak.

Haladunk tovább, a fagylalt-kérdés irányában. A Kócsag cukrászdában 400 forint egy gombóc, tavaly 350 volt, ám ez az üzlet a Bercsényi Miklós útról nyílik, és legalább fél kilométernyire van a parttól. A Jegenye utcai cukrászda 300 méterre van a parttól, Keszthely zöld negyedében, a Zámorban, itt már 550 forint. A strandokon és a pavilonsoron egységes az ár, 600 forint, itt a legnagyobb az emelés talán, 2023-ban a gyerekek 450 forintos gombócokért lobbiztak szüleiknél, a roletti ötven forint volt, most száz forint és egy sohasem elég belőle.

Vagyis, a parton egy kétgombócos fagyi plusz roletti 1200 forint plusz 200 forint, a parttól távolabb talán megúszható ezer forint körül. Persze, az édestölcsér, illetve a gluténmentes tölcsér egyaránt plusz száz forint.

Halak, halételek

Ismerve a játékot, miszerint van egy rossz és van egy jó hírem, jöjjön a rossz hír: az alábbiak tekintetében erőteljesebb volt az áremelkedés. (Már tavaly elkezdtem jegyzetelni a balatoni étel-italárakat.)

halászlé 2023 – 2300 forint;

halászlé 2024 – 3290 forint;

hekk 2023 – 3800 forint;

hekk 2024 – 4490 forint;

rántott fogas, roston fogas 2023-ban - 4100 forint;

rántott fogas, roston fogas 2024-ben - 4790 forint;

rántott ponty 2023-ban - 3250 forint;

rántott ponty 2024-ben - 3890.

A vegyes haltál 2 személyre 14 900 forint, igaz, található benne pisztráng, rántott fogas, rántott harcsa, rántott ponty, petrezselymes burgonya, rizs, tartármártás, vagyis egy személyre 7450 forint, így elgondolkodásra késztetheti az embert, netán egyszer megéri bevállalni.

A tavalyi 15-17 százalékos pénzromlás 3,9-re mérséklődött

Az Enconomx megkeresésére a turisztikai szakértő elmondta: nem számít az inflációt meghaladó emelkedésre összességében, nyilván ezt majd utólag tudja nagyjából pontosan kiszámolni a KSH. Kiss Róbert Richárd szerint tavaly ebben az időszakban 15-17 százalék volt a pénzromlás mértéke, idén áprilisra 3,9 százalékra mérséklődött.

Nyilván, ha a tavalyi árakhoz viszonyítunk, a tavalyi alapanyagár-emelkedéseket is beárazta több szolgáltató.

Amúgy nem egységes, hogy hol emeltek árat erősebben és hol nem. Függ a parttól való távolságtól, meg attól is, tavaly mennyire lett drágább az adott szolgáltatás.

Természetesen az árakat nem lehet a végtelenségig emelni.

A Vendéglátók Ipartestülete is úgy látja, a vendéglátók figyelni fognak arra, hogy a fogyasztók számára ne legyen elfogadhatatlan az árak emelkedése, mindenesetre átlagosan 8-10 százalékos áremelkedésre számítanak a balatoni vendéglátóhelyeken.

Főételek, frissen sültek, levesek

Tulajdonképpen itt sincs nagyobb szórás, szezámmagos csirkemell, grillezett csirkemell, sajttal, sonkával töltött borda, rántott szelet, cigánypecsenye 3500-4000 forint közt kaphatóak.

A tavalyi árakhoz képest ez körülbelül tíz százalékos emelkedés.

Jó hír, hogy a sertéspörkölt és a bolognai spagetti 3000 forint alatt elérhető, itt 5-6 százalékosra saccolom az áremelkedést, a milánói esetében is, bár ez mindig is drágább volt, most 4290 forint. Az pedig az egyik helynél kifejezetten szimpatikus, hogy a nap ajánlataként a fél kacsa párolt káposztával, hagymás tört burgonyával 4890 forint.

A gulyásleves és a húsleves is hasonló tendenciát mutat, az előbbi most 2099 forint, a húsleves már megkapható 1600 forintért, így két szelet kenyér segítségével (á la 250 forint per darab) akár még jól is lehet lakni 3100 forintért.

A főszezonban még lehet áremelés



Azt viszont tudni kell, még az előszezonban vagyunk, tehát semmi meglepő nem lenne a főszezoni áremelkedésben. Ráadásul a Vendéglátók Ipartestülete is arra figyelmeztet, hogy alapanyagok árai, és az energiaárak mérséklődtek ugyan, ám a bérekre ez nem mondható el.

Sör, rövid italok, bor, üdítők, kávék

A rövid italok esetében egyszerű a helyzet, egy fél deci, amiből a fantáziadúsabb vendéglátósok 4 centet csináltak, 2023-ban 1500 forint volt. Most pünkösdkor a vodka, a viszki, az unikum és társaik 1800 forintba kerülnek, a pálinkák viszont 200 forinttal drágábbak.

Az üdítők (Coca-cola, Fanta, Sprite…) 950-1000 forint között vannak, a kaktusz, bodza, málna, eper italok 1200 forintba kerülnek. Egy deci szóda tavaly 50 forint volt, és bár kissé ironikus, a 2024-es százforintos szódaár azt jelenti, a balatoni vendéglátósok „bekeményítettek”, itt a legmagasabb, 100 százalékos a növekedés. Így a legjobb megoldásnak az üres fél literes üdítős palack tűnik, amit meg lehet tölteni a jó minőségű, hideg csapvízzel a mosdóban, és sokkal egészségesebb is a cukros üdítőknél.

Jöjjön a sör, amelynél kétszáz forintos áremelkedéseket látok, egy korsó Arany Ászok 900 forint, a Dreher 1100, a márkásabbak 1400-1190 forintba kerülnek. Az üveges sörök általában 150-200 forinttal drágábbak.

A kávéknál lényegében az összes, a presszó kávé, a capuccino, a hosszú kávé, a jeges kávé 800 forint, a Latte Macchiato 1300 forint.

A folyó boroknál ugyanaz a helyzet, mint a sima lángosnál, tavalyi áron adják.

Egy deciliter 2023-ban 350 forint volt és a borozók közt nagyobb számban akadnak olyanok, amelyek most is tartják ezt az árat. Még a keszthelyi viszonylatban a parthoz és a városi strandhoz közeli pavilonsoron is. Láttam pár helyen 450 forintért, ám ők voltak kisebbségben.

Érdekes, hogy a borok ára változott legkevésbé az elmúlt 3-4 évben. Ám borászati szakemberek szerint a szőlő olcsó felvásárlási ára, a tömegtermelés miatt mégiscsak lehetséges, hogy valódi és nem mesterséges az alapanyag.

Ahol már elmentek a falig

Van pár étel, ahol szerintem 2022-23-ban a balatoni vendéglátósok már elmentek a falig, és most májusban kiderült, az emelés legfeljebb 5-8 százalék lehet.

Ilyen a pizza, amely 2200-2500 forint volt tavaly, és most nem látni számottevő emelkedést, sőt a városban, a nem a parton lévő pizzériákban jelenleg gond nélkül megkapható ugyanennyiért. A húsimádó hamburger már 2023-ban is sok helyen 3200 forint felett volt, a cézár saláta 3000, a sült kolbász 2500, a hozzávaló kenyér, mustár 250, a gyros 2000, a gyros-tál 2500, a hot dog 1200 forint volt.

Ezek most 200-300 forinttal kerülnek többe, ennél jelentősebbet nem is nagyon lehet emelni rajtuk a vendégriasztás veszélye nélkül.

A keszthelyi pavilonsoron a túrós palacsinta jelenleg 1290, a lekváros, illetve a nutellás 1490 forint.

Utóbbi kettő esetében a növekedés nagyobb tíz százaléknál, a gyümölcsök, és a csokoládé piaci árának jelentős növekedése miatt.

Menjünk-e a Balatonra nyaralni?

Kiss Róbert Richárd szerint, ha valami drágának mondható, az még önmagában nem riasztja el a turistákat, mert ebben az esetben üres lenne a francia Riviéra. Nyilván, egy szolgáltató megpróbál minél nagyobb profitot elérni, ám ha nincs ügyfele, akkor kénytelen az árból engedni.

Gond akkor van, ha a rosszabb minőséget árazzák túl, ez rontja az imázst és a későbbi forgalmat.

Sajnos, erre van példa a Balatonnál, ám összességében nem ez a jellemző, így bátran mehetünk nyaralni a magyar tengerhez – hangsúlyozta az Economxnak a turisztikai szakértő.