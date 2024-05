Már több mint egy éve hódítanak a nem egyszer fogyókúrás csodaszerként is emlegetett, cukorbetegek súlycsökkentését segítő szerek, köztük az Ozempic. Mivel ezek is gyógyszerek, ennek megfelelően mellékhatásokkal is rendelkeznek.

Vagyis bár az Ozempic hatékony lehet a fogyás elősegítésében, korántsem kockázatmentes szerről van szó, amelynek újabb és újabb mellékhatásai látnak napvilágot. Sőt, mára ezeknek neve is van:„Ozempic arc” és „Ozempic mellek”. Bár jó kérdés, hogy melyek a klasszikus mellékhatások, és melyek a fogyás természetes következményei.

Az Ozempic mint szemaglutid kordában tartja a betegek vércukorszintjét, amivel segíti a hasnyálmirigy inzulintermelését, valamint közvetlenül befolyásolja az éhségérzetet is hatva az agy éhségközpontjaira.

Az Ozempic hivatalos honlapja szerint a gyógyszerrel kapcsolatos leggyakoribb mellékhatások közé tartozik:

a hányinger;

a gyomorfájás;

a székrekedés;

a hasmenés;

a szédülés;

és a hányás.

Ennek ellenére a gyógyszer használói más, egyéb kellemetlen tünetekről is beszámoltak. Ilyen például, hogy számos Ozempicet szedő megereszkedő, elöregedő bőrről panaszkodik, többek között az arcnál és az altáji területeknél.

Azonban míg a betegek Ozempic-arcról, fenékről és mellekről beszélnek, az orvosok szerint mindez a gyógyszer okozta súlyvesztés természetes velejárója.

Mir Ali, bariátriai sebész, a kaliforniai Orange Coast Medical Center Fogyókúrás Központjának orvosigazgatója is erről számolt be az Euronews-nak. Szerinte a bőrön látható változások leginkább ott jelentkeznek, ahol a páciens korábban a legtöbb felesleges zsírszövetet tárolta. Ilyen lehet például a fenék, az arc, vagy a nők esetében a mellkas területe.

A megereszkedés és a változások mértéke azonban eltérő lehet: például függ a páciens életkorától, a fogyókúra időtartamától, valamint a túlsúly mértékéről – tette hozzá Mir Ali.

A testmozgás, az izomépítés bizonyos mértékig segíthetnek, hogy a bőr ne ereszkedjen meg, ám valóban sok múlik azon, hogy mennyire rugalmas a fogyókúrázó bőre

– jelentette ki a túlsúlyspecialista.