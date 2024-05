Az amerikai tőzsdei befektetők örömmel szemlélhetik a réz árfolyamának diadalútját, hiszen sokak szerint a Mr. Copper (Réz úr) iránti kereslet jól tudja jelezni, hogy milyen állapotban van az amerikai és a globális gazdaság.

A Londoni Fémtőzsdén a színesfém árfolyama csütörtökön már 10221 dolláron járt záráskor, ami 21 százalékos emelkedést jelent január elejéhez képest. Ez ugyan még nem jelent mindenkori csúcsot, hiszen 2021 és 2022 folyamán, köszönhetően az elektronikai cikkek iránti keresletnek, háromszor is megostromolta a 10 800-as szintet az árfolyam, azonban már nem jár messze tőle.

A réz rettentő fontos nyersanyag az összes gazdasági ágazat szempontjából, és az utóbbi években jelentőségét növeli az energetikai átmenetben betöltött szerepe is. Többek között az elektromos járművek, az elektromos hálózatok és a szélturbinák gyártásának alapvető összetevője.

A mostani áremelkedés közvetlen katalizátorának sokak Kína gazdaságélénkítő intézkedéseinek nemrégi bejelentését tartják. Az ország pénzügyminisztériuma kedden közölte, hogy 1 billió jüannyi ultra hosszú lejáratú kötvényt tervez kibocsátani infrastrukturális beruházások céljára. A hírre kedden megugrott a színesfém árfolyama. Az Euronews arra hívta fel a figyelmet, hogy márciusban a kínai rézkohászok a rézfeldolgozási díjak erőteljes csökkenésére válaszul megállapodtak a termelés 5-10 százalékos csökkentéséről. Ez akkor egyéves csúcsra tolta fel a nyersanyag árát.

A várható keresletnövekedés önmagában is jó sztori lenne egy amúgy pénzbőségben lévő tőkepiacon. Márpedig ez megvan, hiszen az S&P Global véleménye szerint például a réz ára várhatóan hosszú távon emelkedni fog a tiszta energiára való átállás eredményeként. Előrejelzése alapján a réz iránti kereslet megduplázódhat, és 2035-re eléri az 50 millió tonnát.

Természetesen a legnagyobb felvevőpiacok az Egyesült Államok, Kína, Európa és India lesz majd. Persze ezzel nem mondtak túl meglepőt a szakértők, hiszen a felsorolással sikerült a föld lakosságának felét és a globális GDP túlnyomó többségét termelő országokat megemlíteni.

Azonban a kitermelés is kissé veszélybe került eközben, a rézbányászatban a következő évben lassulás várható. A Goldman Sachs jelentése szerint a bányavállalatok beruházásai 2022-ben közel 50 százalékkal alacsonyabbak, mint 2010-ben. A rézbányákban gyakran Latin-Amerikában bekövetkező zavarok 2024-től kezdve a rézellátás hiányának növekedését eredményezhetik. A különböző fémek árfolyamát egyébként az Oroszország ellen kivetett újabb szankciók is felfelé hajtották.

Azonban ehhez jön még, hogy a bányászati szektorban egy komolyabb felvásárlási történet indult el a közelmúltban, amelynek magját pont a rendelkezésre álló részkészletek adják. A világ egyik legnagyobb bányászati cége, a BHP megkereste egy vételi ajánlattal az Anglo American nevű másik bányászati mamutot, azonban egyelőre nem sikerült annak vezetőségének és részvényeseinek is tetsző konkrétumokat és árat prezentálni. Erről bővebben itt írtunk.

Ez azonban ráirányította a figyelmet a lehetőségeket kereső alapok részéről is a réz árában rejlő lehetőségekre. A Bank of America alapkezelői felmérése szerint májusra a megkérdezett portfóliókezelők nettó 13 százaléka már felülsúlyozta az árupiaci termékeket a kezelt vagyonon belül. Ez jelentős ugrás márciushoz képest, amikor a jelentős többségnél alul voltak súlyozva, és ez a változás meg is magyarázza az elmúlt hetekben tapasztalt nyersanyagár-emelkedés egy részét. Azonban ez a túlsúly még messze van attól, amit a gazdasági ciklusok tetején tapasztalni, akkor jellemzően eléri a 25-30 százalékot is.