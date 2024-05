Közel hat hónappal a holland parlamenti választások után a választásokon győztes Szabadságpárt (PVV) megállapodott egy koalíciós kormány létrehozásáról három másik jobbközép párttal – jelentette be Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders szerdán.

A The Dutch News című angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint Geert Wilders elmondta, hogy a november óta tartó kormányalakítási tárgyaláson részt vett négy párt, a Szabadságpárt (PVV), a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD), az Új Szociális Szerződés (NSC), valamint Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) koalíciós kormányt alakít.

Az argentin infláció áprilisban immár negyedik egymást követő hónapja lassult havi összevetésben, Javier Milei elnöksége alatt először esett ez az érték az egy számjegyű tartományba – írta meg a Bloomberg az argentin statisztikai hivatal keddi adatai alapján. A márciusi 11 százalékos érték után 8,8 százalékos áprilisi inflációról adott hírt a hivatal.

Éves viszonyításban azonban egészen más a helyzet, ez az érték több évtizedes távlatban is a legmagasabb. 289,4 százalékos volt az áremelkedés 2023 áprilisához képest. Márciusban az éves infláció 287,9 százalék volt.

Pár hónap alatt csodát várni nem lehet, az inflációs adatokban véleményem szerint talán év végére vagy 2025 elejére lehet várni csak jelentősebb javulást

– nyilatkozta az Economxnak Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.

Putyin lendületesen nyitotta újabb elnöki ciklusát

Vlagyimir Putyin orosz államfő nem tétlenkedett múlt heti ismételt elnöki beiktatása után. Szergej Sojgut leváltotta a Kreml a védelmi minisztérium élén. Egy polgári közgazdász, Andrej Belousov érkezett a helyére. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Business Insider beszámolója szerint elmondta, hogy az orosz hadsereg költségvetése megközelíti az 1980-as évek közepén a volt Szovjetunió haderejének költségvetését. Ma a csatatéren az nyer, aki nyitottabb az innovációra. Ezért természetes, hogy a jelenlegi szakaszban az elnök úgy döntött, hogy az orosz védelmi minisztériumot civilnek kell vezetnie – mondta Peszkov Belousov kinevezéséről.

Az Institute for the Study of War kutatóintézet elemzői szerint a lépés azt sugallja, hogy Putyin elnök a jövőben a NATO-val való konfrontációra készülhet.

Alekszandra Prokopenko, az orosz központi bank volt tanácsadója szerint azonban egész mást mutat Belousov kinevezése. Azt, hogy Vlagyimir Putyin egy elhúzódó fegyverkezési versenyen keresztül tervezi Ukrajna felőrlését.

Putyin az átszervezés után útra is kelt, újabb beiktatása utáni első külföldi útja Kínába vezetett.

Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa lapunknak nyilatkozva rámutatott arra, hogy az orosz-kínai kapcsolatok már az ukrajnai háború előtt is kifejezetten intenzívek voltak, de vitathatatlan az, hogy 2022. február 24. óta Peking még fontosabbá vált Moszkva számára.

A helyzetet nehezíti, hogy az orosz külkereskedelmi adatok titkosítva vannak, de a transzparencia hiánya sem tudja elfedni azt, hogy az európai irányú kereskedelme Oroszországnak összeomlott. Az EU-val bonyolított kereskedelemben a háború kitörése óta 60-70 százalékos visszazuhanás következett be.

Az amerikai hozzáállás egészen más

Putyin parolázott a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel, Joe Biden amerikai államfő ezzel szemben a héten olyan bejelentéssel állt elő, amellyel nem lopta be magát a pekingi szívekbe.

Az Egyesült Államok megemeli a kínai gyártású elektromos autókra, napelemekre, acélra és más árukra kivetett vámokat. A Fehér Ház szerint az intézkedés egyrészt válasz a tisztességtelen politikára, másrészt az amerikai munkahelyek védelmét szolgálja. Kína közölte, hogy ellenzi a vámemeléseket, és megtorló intézkedéseket fog alkalmazni. Elemzők szerint a vámok nagyrészt szimbolikus jellegűek, és a szavazatok megszerzésére irányulnak egy nehéz választási évben.

A Joe Biden ellen induló Donald Trump korábbi elnök szerint riválisa az elektromos autók támogatásával „megöli” az amerikai autóipart. Joe Biden kedden fogadkozott, hogy nem fogja hagyni, hogy Kína „tisztességtelenül ellenőrizze az elektromos járművek és más kulcsfontosságú áruk – például az akkumulátorok, a számítógépes chipek és az alapvető orvosi eszközök – piacát”.

Meglőtték a szlovák kormányfőt

Megrázta egész Európát a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen szerdán elkövetett merénylet. A kormányfő Nyitrabányán (Handlova), egy kihelyezett kormányülést követően közelítette meg a tömeget, ekkor adott le öt lövést közvetlen közelről a merénylő.

Robert Ficót mentőhelikopterrel szállították a besztercebányai kórházba, ahol az orvosok órákon át húzódó műtétet hajtottak végre, de még ezt követően is életveszélyes állapotban volt.

Majd Donald Tusk lengyel miniszterelnököt is megfenyegették közösségi oldalán. Ám Alexander De Croo belga kormányfő is feljelentést tett egy rádiós műsorvezető ellen. A Nyugat-Flandria tartományból sugárzó Waregem1 munkatársa állítólag a kormányfő lelövésére buzdította a hallgatóit.

Látják, hogy le lehet lőni egy miniszterelnököt. Ezért azt mondanám: hajrá!

– fogalmazott sajtóinformációk szerint.

A Waregem1 közölte, hogy a rádióst azonnal felfüggesztették.