A bíróság később hoz döntést arról milyen büntetés is vár a párt arcára, akinek eddig komoly esélye volt arra, hogy 2027-ben megnyerje az elnökválasztást – írja az Index.

Március 31-én, hétfőn döntött a francia bíróság Marine Le Pen ügyéről, miután a vádak szerint a francia politikus EP-képviselőként, majd pedig pártelnökként is részt vehetett abban a korrupciós rendszerben, amelyben a pártja az Európai Parlamenttől, asszisztensekre kapott pénzt illegális pártemberek kifizetésére használta fel, akik később alig vagy egyáltalán nem dolgoztak az RN EP-képviselői mellett. A francia bíróság szerint az elsikkasztott összeg eléri a 2,9 millió eurót is.

A tárgyalás során az ügyészség 2 év börtönbüntetést, illetve 5 év közügyektől való eltiltást kért Marine Le Penre.

A bíróság ugyan bűnösnek találta a francia politikust, azonban ennek részleteit később, mind a 24 vádlottal külön-külön fogják kihirdetni, így Le Pen sorsa még valamelyest várat magára.

Az azonban már szinte biztos, hogy egy bizonyos időre el kell félre kell tennie az elnökválasztási terveit, hiszen egy 2016-os törvény értelmében a sikkasztás vádjaival elítélteket automatikusan el kell tiltani a választásokon való indulástól.

A francia bíró Bénédicte de Parthius a vádak felsorolásánál kiemelte, mivel az ügy a bíróság falain kívül is hatást gyakorol, körültekintően akar eljárni.

Tehát hiába volt jó esélye Le Pennek, hogy a 2027-es elnökválasztásokon stabil helyet biztosítson be magának, esetlegesen egy győzelemmel, most nagyon úgy néz ki, hogy el sem indulhat a választáson, de akár még a jelenlegi mandátumáról is le kell mondania a francia Nemzetgyűlésben.

A döntés ellen Le Pen természetesen be fogja adni a fellebbezését, de még így sem biztos, hogy a 2 év múlva esedékes választásokig az ügy lezárulna, ami miatt pedig a tiltás sem léphet majd életbe.

A bírósági ítélet, amely miatt Le Pen vélhetően nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson a saját pártját is részben felkészületlenül érte. Az eddigi terveik szerint az elnökválasztás, majd egy előrehozott választás után a Nemzeti Tömörülés szerezte volna meg a legtöbb szavazatot, amelyet követően a pártot 2022 óta névileg vezető Jordan Bardellát nevezték volna ki miniszterelnöknek.

Az eltiltás azonban minden valószínűséggel keresztbe húzná a számításaikat, így az sem kizárt, hogy a 29 éves pártelnök Bardella induljon el az elnöki pozícióért.