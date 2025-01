A korrupcióval vádolt, szökött lengyel képviselő pénzügyi kérdésekkel zaklatja Donald aTuskot

Marcin Romanowski, bár Magyarországra szökött, és itt kapott is politikai menedékjogot, továbbra is igyekszik befolyásolni a lengyel politikát. Az elmúlt napokban kérdésekkel bombázta Donald Tusk miniszterelnököt. Az európai elfogatóparancs ellenére is úgy gondolja a jelenlegi lengyel kormányt el kell távolítani a hatalomból.