A négypárti kormányt Ilie Bolojan PNL-elnök vezeti majd, azonban a koalíciós megállapodás szerint a miniszterelnök tisztséget félidőben át kell adnia a PSD kormányfőjelöltjének. Mind a 4 koalíciós pártnak lesz miniszterelnök-helyettese, valamint a PSD hat, a PNL és az USR 4-4, az RMDSZ pedig 2 tárca élére jelöl minisztert – írja az MTI.

A decemberben alakult, távozó PSD-PNL-RMDSZ-kormány hét minisztere tagja az új kormánynak is, azonban nem eddigi posztján. Köztük van az RMDSZ-es Cseke Attila fejlesztési miniszter, illetve Tánczos Barna, aki továbbra is miniszterelnök-helyettesként vesz részt a kabinet munkájában, immáron tárca nélkül. A kulturális minisztérium élére az RMDSZ Demeter András színművészt, a román közszolgálati rádió korábbi elnök-vezérigazgatóját, volt kulturális államtitkárt jelölte.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, elmondása szerint a koalíciónak az RMDSZ nélkül is többsége lenne a parlamentben, vagyis a szövetségnek az eddiginél kisebb lesz a politikai súlya a „rendkívül bonyolult” szövetségben.

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT) mégis több mint 80 százalékos szavazataránnyal a kormányzati részvétel mellett döntött, mivel a tavalyi választásokon az RDMSZ arra kért és kapott felhatalmazást, hogy adott esetben kormányzati eszközökkel szolgálja a magyar közösség érdekeit.

Nicusor Dan államfővé választása, illetve a második fordulóban tapasztalt hihetetlenül erős magyar mozgósítás és támogatás is a kormányzati részvétel mellett szólt, de az is szempont volt, hogy az RMDSZ-nek rálátása, beleszólása legyen a kormányzati döntésekbe. Ez egyfajta biztonságot is jelent, hogy a kormány ne hozhasson olyan radikális döntéseket, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe juttatnák az erdélyi magyarságot – magyarázta Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke ennek szemléltetésére azt a - koalíciós egyeztetések során felmerült - felvetést hozta fel példaként, amely takarékossági szempontokra hivatkozva a jelenlegi 41-ről 8-ra csökkentené Románia megyéinek számát.