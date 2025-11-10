Sorsolással kellett eldönteni, ki legyen a polgármester a Japán keleti részén fekvő Kamiszuban. A két jelölt, Kiucsi Tosijuki, a városi tanács korábbi tagja, valamint a harmadik ciklusára pályázó hivatalban lévő elnök, Isida Szuszumu egyaránt 16 724 szavazatot kaptak. A választási részvétel 44,22 százalékos volt, a leadott 33 667 szavazat közül 219 volt érvénytelen.

A sorsolás alapján végül Tosijuki nyerte a választásokat, az Isidát támogatók egy, az ügyhöz közel álló forrás szerint fellebbezést akarnak benyújtani a választási bizottsághoz a szavazatok felülvizsgálatáért.

Bár a választásokat felügyelő belügyminisztérium azt közölte, hogy nem rendelkezik adattal hasonló esetről, a választási bizottság hivatkozásul felidézte, hogy volt már ilyenre példa Aomori prefektúrában, ahol szintén sorsolás döntött a szavazategyenlőség után a város polgármesteréről – írja az MTI.