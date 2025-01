Németország előrehozott választásra készül, de a francia belpolitikai helyzet is – finoman szólva – ingatag. Közben az osztrák kormányalakítást némi aggodalommal szemlélik sokan, és Írország élén is ügyvivő kabinet áll. Mindez hátráltathat egy Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és politikai tárgyalást a jövőben az Economxnak nyilatkozó szakértő szerint. Más kérdések is nyitottak azonban még Donald Trump volt és leendő amerikai elnök ismételt színre lépése kapcsán.