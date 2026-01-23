Csütörtökön a VW részvényei különösen meredeken emelkedtek a pozitív piaci környezetben. A hét elején Trump Grönland felé tett lépése és a további amerikai vámok veszélye korábban jelentős nyomást gyakorolt ​​az autóipari részvényekre. A VW minden nehézség ellenére meglepően nagy mennyiségű készpénzzel rendelkezik. Az autóipari üzletág cash flow-ja hatmilliárd eurót tett ki, ami egymilliárd euróval magasabb, mint 2024-ben – olvasható a Der Standard cikkében.

A változások azonban folytatódnak. 35 ezer munkahelyet kell társadalmilag felelős módon megszüntetni, és ez a vezetőséget is érinti.

A „Core” márkacsoport igazgatósági tagjainak számát, amely magában foglalja a VW-t, a Skodát, a Seat/Cuprát és a VW haszongépjárműveket, nyárra körülbelül egyharmadával csökkentik. A cél a karcsúbb adminisztráció és a gyorsabb döntéshozatal. Csak a termelésben egymilliárd eurós potenciális megtakarítást azonosítottak 2030-ig.

Lendületet kapnak az elektromos autók

Az eladások tekintetében az év stabil volt. A Volkswagen, amely világszerte közel kilencmillió járművet szállított ki, szinte teljes mértékben ellensúlyozni tudta a kínai és észak-amerikai visszaesést az európai és dél-amerikai növekedéssel. Különösen erős volt a tisztán elektromos járművek értékesítésének növekedése. Globálisan 32 százalékkal több akkumulátoros elektromos járművet – összesen 983 100 darabot – adtak el a fogyasztóknak. Európában a növekedés körülbelül 66 százalékos volt.

2025-ben a német elektromos autópiacot az új regisztrációk tekintetében határozottan a hazai autógyártók uralták. Az első hat helyen a VW és leányvállalatai, valamint a BMW és a Mercedes végzett. A Tesla, amely az előző évben a harmadik helyen állt, a kilencedik helyre szorult.

Zwickauban nemcsak autókat gyártanak, hanem szét is szednek.

A Volkswagen a szászországi Zwickaunak ismét úttörő szerepet szán a cégcsoporton belül. Már nem csak autókat gyárt, hanem régebbi modelleket is szétszerel alkatrészeikre, mivel új uniós szabályozások lépnek hatályba a régi járművek visszavételére és újrahasznosítására vonatkozóan. A vállalatnak most meg kell tanulnia, hogyan lehet műanyagokat kinyerni az alkatrészekből vagy nyersanyagokat az akkumulátorokból. Ez a kísérleti projekt modellként szolgálhat a csoport többi tagja számára. A VW akár 90 millió eurós beruházást is tervez, Szászország pedig további 10,7 millió euróval járul hozzá a projekthez.

Oliver Blume vezérigazgató tavaly ősszel a Die Zeitnek adott interjújában azt ígérte: „Gondoskodunk Zwickauról.”