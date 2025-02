Meggyőző számokról számolt be a napokban az Erste Lakástakarék: a pénzügyi szolgáltató tavaly 211 milliárd forint értékben kötött új szerződéseket, amely már csak hajszállal marad el a 2018-ban – tehát az állami támogatás mellett nyújtott konstrukciók utolsó évében – elért 219 milliárdtól.

Ezzel a pénzintézet piaci részesedése 20 százalék körüli, vagyis a teljes lakás-takarékpénztári piac 2024-ben megközelíthette az ezer milliárd forintot.

Az utóbbi egy-két évben folyamatosan nő az érdeklődés a lakás-takarékpénztári konstrukciók iránt, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a szolgáltatók a teljes megtakarítási időszakra vonatkozó, 10-30 százalékos kamatbónuszok bevezetésével képesek voltak ellensúlyozni a megtakarítások utáni állami támogatás megszüntetésének hatását – mutatott rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Persze a szerződéses összegek emelkedésének az is használt, hogy a havi megtakarítási összegek meghatározásánál szabad kezet kaptak a pénztárak, illetve a lakáscélú felhasználás igazolása is jóval egyszerűbb. Míg korábban, az állami támogatásos időszakban havonta legfeljebb 20 ezer forintot lehetett befizetni, ma már a legtöbben 50 ezer forintot vállalnak, míg az átlag havi befizetés 40 ezer forint körül alakul.

Sőt, miután az ügyfelek egyre több pénzt tesznek félre, az Erste Lakástakarék úgy döntött, hogy január 25-től bevezeti a 60 ezer, 70 ezer, 80 ezer, 90 ezer és 100 ezer forintos befizetés lehetőségét is.

Emellett a digitális csatornák megjelenése szintén hozzájárulhat a lakás-takarékpénztári konstrukciók terjedéséhez, hiszen egyrészt ráirányítja a figyelmet a termékre, másrészt felgyorsítja a szerződéskötés folyamatát.

Az Erste Lakástakarék tavaly szeptemberben tette lehetővé a szerződéskötést a George nevű digitális platformon. Az indulás óta több mint ezer új szerződést kötöttek az ügyfelek ezen keresztül. Több online opció közül lehet választani az OTP Lakástakaréknál is: ha az ügyfél használja az internetbankot, a szokott módon belépve megkötheti a szerződést, de ez a lehetőség ugyanúgy adott a mobilbanki felületen is. A Fundamentánál pedig VideóBankár segítségével lehet távolról szerződést kötni.

Óriási potenciális ügyfélkör

Gergely Péter szerint a lakás-takarékpénztári megtakarítás mellett változatlanul az a legfőbb érv – a megtakarítás utáni kamatbónuszok mellett –, hogy szinte mindenki számára releváns termékről van szó, hiszen nagyon kevés olyan ember él Magyarországon, akinek ne lenne valamilyen lakáscélja.

A konstrukció másik nagy vonzereje, hogy viszonylag kis összegek megtakarításával is érdemi összeg felhalmozását teszi lehetővé, úgy, hogy a megtakarítási időszak végén az esetleges hitelfelvétel is jóval könnyebb, mint egy frissen érkező ügyfél esetében. A megtakarítás hozama pedig mentes a szociális hozzájárulási adó és a kamatadó alól is.