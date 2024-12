A lakás-takarékpénztárakra vonatkozó szabályozás őszi módosítása nyomán már üdülők vásárlására, illetve felújítására is fordítható a felhalmozott megtakarítás – és az ahhoz kapcsolódó hitel. Ez a változás többek között azért is kedvező a lakástakarékok szempontjából, mert

a nyaralók rendre kimaradnak az állami támogatású programokból, illetve

lakáshitellel sem minden esetben finanszírozzák megvásárlásukat a bankok.

Jelentős méretű új, potenciális ügyfélkörhöz jutott a három hazai lakás-takarékpénztár a rájuk vonatkozó szabályozás október végi módosításával: eszerint a lakáscélt kiterjesztették a tulajdoni lapon üdülőként megnevezett ingatlanokra is, tehát most már ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlására, felújítására, vagy éppen bővítésére is fordíthatják a megtakarításukat a három hazai lakástakarék ügyfelei.

Az érintett ingatlanok köre persze eltörpül az idei év elején mintegy 4,6 millió ingatlant számláló, teljes magyarországi lakásállomány mellett, de a becslések szerint a nagyjából 250 ezer, nyaralóként vagy hétvégi házként használt ingatlan így sem nevezhető elhanyagolható tételnek.

Kép: Economx

A magyarországi, üdülőként használt ingatlanok döntő része a Balaton és a Velencei-tó partjára, a fürdővárosokba, illetve a folyóink partvonalára koncentrálódik. Az utóbbi években ugyanakkor jellemzővé vált, hogy a vevők lakóingatlanokat vásároltak meg hétvégi házként való használat céljára: ez a Balaton partjának vonzáskörzetében különösen jellemző.

Kizárták az üdülőket a támogatási programokból

„Az üdülők kedvezményezetti körbe vonásával azért is jól járnak a lakástakarékok, mert ezek az ingatlanok nem minden pénzügyi szolgáltatónál és nem minden esetben férnek bele a lakáshitellel finanszírozható körbe, tehát a nyaraló vásárlását sok esetben csak szabad felhasználású jelzáloghitellel, személyi kölcsönnel, esetleg – inkább elméleti lehetőségként – babaváró hitel felhasználásával lehet finanszírozni” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Arról sem lehet megfeledkezni – tette hozzá –, hogy az üdülő besorolású ingatlanok rendre kimaradnak a támogatási programokból is: így például a CSOK – érthetően – nem fordítható nyaraló vásárlására, de nem használható fel ennél a körnél az újrainduló Otthonfelújítási Program, és az ahhoz kapcsolódó kedvezményes hitel sem.

Ráadásul – emlékeztetett – a korábban, 2018. október 16-ig kötött, de a jövőben lejáró szerződéseknél sem vész el az állami támogatás akkor sem, ha a szerződő üdülőre fordítja a megtakarítását.

A BiztosDöntés.hu szakértője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nem minden, üdülőként vagy hétvégi házként használt ingatlanra vonatkozik a könnyítés. Így például egy külterületen fekvő, zártkerti házikó megvételére továbbra sem lesz használható a lakás-takarékpénztári megtakarítás.

Annak eldöntésében, hogy az adott ingatlan üdülőnek minősül-e vagy sem, a tulajdoni lapon szereplő adatok a meghatározók: ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, érdemes szakértő segítségét kérni

– javasolja a szakértő.

Lakástakarékok: variációk egy témára

A három hazai lakás-takarékpénztár változatlanul a teljes megtakarítási időszakra vetített, 10-30 százalékos kamatbónuszokkal igyekszik semlegesíteni a megtakarítások utáni állami támogatás eltűnésének hatását, ám a pénzintézetek konstrukciói között azért fedezhetők fel különbségek.

Az Erste Lakástakaréknál havi 10 ezer és 50 ezer forint között mozoghat (tízezres lépésközökkel) a vállalt megtakarítás összege, a megtakarítási időszak pedig 5, 8 és 10 éves lehet a bank lakástakarék kalkulátora szerint. Az ötéves módozatnál 15 százalékos, a 8 és 10 évesnél pedig 30 százalékos kamatbónuszt kínál a feltételek teljesítése esetén az Erste Lakástakarék. A tízéves megtakarítási időszak mellett kínált konstrukciónál ugyanakkor legalább 4 év eltelte után lehetőség nyílik részkifizetésre is. Az Erste Lakástakarék most akciót is érvényben tart: a szerződéses összeg egy százalékának megfelelő számlanyitási díjat elengedik abban az esetben, ha az ügyfél teljesíti a vonatkozó feltételeket – például a megtakarítási időszak alatt nem szünteti meg a szerződést, és csoportos beszedési megbízással, Erstés számláról fizeti be a havi díjat. Az Erste Lakástakaréknál az ügyfelek szerződhetnek a George online platformon keresztül is.

A Fundamenta ügyfelei akár százezer forintos havi befizetést is vállalhatnak, miközben a szerződéses összeg a 39,8 millió forintot is elérheti. A lakástakarék több promóciót is érvényben tart: a Gyerek akciónál például, ha Otthontervező Lakásszámlát, vagy Gyarapodó Lakásszámlát nyit az ügyfél, és kedvezményezettként kiskorú közeli hozzátartozóját jelöli meg, úgy a választott lakásszámla termékkedvezményén felül további fix 5 százalékos bónuszt írnak jóvá az akciós feltételek teljesítésekor. A Fundamenta Lakáskassza emellett a szerződést hosszabbítóknak is futtat akciót „Plusz 25 Bónusz akció” néven: itt a 2018. október 16-ig megkötött szerződéseknél az eredeti szerződés szerinti állami támogatás jogosultság időszakának lejártát, míg 2018. október 16. napja után megkötött szerződéseknél a szerződésmódosítás aláírását követő minden egyes megtakarítási évben az adott megtakarítási évben elhelyezett betétösszegre egyszeri, éves, 25 százalékos bónuszt ír jóvá az akciós feltételek maradéktalan teljesítésekor a pénzügyi szolgáltató. A Gyarapodó Lakásszámla nevű konstrukciónál pedig progresszív bónuszt fizet a szolgáltató, amely annál magasabb, minél nagyobb a havi megtakarítás. Ha pedig az ügyfél a szintén most futó az Extra jóváírási akció időszaka alatt lakásszámlát nyit, akkor a vállalt havi megtakarítás mértékétől függően a szerződéses összege 1,25, vagy 1,75 százalékát jóváírjuk a megtakarítási időszak lejárata után a kiutaláskor.

Az OTP Lakástakarék új ügyfelei szintén szerződhetnek a mobil- és internetbankon keresztül. A szolgáltatónál 10 ezer és 50 ezer forint között mozoghat a vállalt havi megtakarítás összege, miközben két módozatból választhatnak az ügyfelek: négyéves megtakarítási időszak után 10 százalék, a 8 éves után pedig 30 százalék a kamatbónusz mértéke.

A fenntartási költségekre is gondolni kell

A hétvégi ház, nyaraló vásárlása előtt persze nem csak a vételár előteremtésének módját, hanem az ingatlan fenntartásának kérdéseit is alaposan át kell gondolni – emlékeztetett Gergely Péter. Az már széles körben ismert, hogy az ártérben fekvő üdülőkre – és lakóházakra – nem kötnek vagyonbiztosítást a biztosítók.

Azt is figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy miután többnyire nem állandó jelleggel lakott ingatlanokról van szó,

a vagyonbiztosítás tarifái is magasabbak az átlagosnál: ez pedig azért van így, mert fennáll a kockázata annak, hogy káresemény bekövetkeztekor csak később észleli a bajt a tulajdonos, ami növeli a kár értékét.

Szintén érdemes utánanézni az ingatlanok utáni adózás helyi szabályainak, és gondoskodni kell arról is, hogy a nyaraló – vagy az akként használt családi ház – rendszeresen ellenőrzött legyen.