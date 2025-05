Vágó Lászlóval, a NEO Property Services vezérigazgatójával és a LEO FM érdekvédelmi szakszövetség elnökével beszélgettünk arról: hogyan került az ingatlanpiacra, hogyan alakult az eddigi pályafutása, milyen eredményeket ért el, miért fontos az üzemeltetés mellett a kivitelezés, és milyen tanácsot adna a fiataloknak.

– Ön az ingatlanüzemeltetési ágazat elismert szakembere. De vajon honnan jött a motiváció, hogy ezt a meglehetősen speciális tevékenységi kört válassza, hiszen Vágó László fiatalkorában egészen másfajta sikereket ért el?

– Valóban, szüleim tanárok voltak, 9-24 éves korom között teniszeztem. Válogatott voltam, profi ATP versenyeket játszottam sokáig, ennek során pedig utazhattam a nagyvilágban. Imádtam ezt az életet. A sport mellett a tanulás mindig fontos volt a számomra, már csak a szülői elhivatottság miatt is. A Külkereskedelmi Főiskolán végeztem a tanulmányaim.

Vágytam arra, hogy sport-ösztöndíjjal eljussak az USA-ba, ami végül sikerült, Észak-Karolinában tenisz ösztöndíjjal üzleti diplomát szereztem. Majd elkezdtem dolgozni, elvégeztem egy executive MBA-t is. A sporttól azóta sem szakadtam el, rendszeresen sportolok, illetve jelenleg is a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja vagyok.

– De hogyan jött a képbe az ingatlan, az ingatlan-szolgáltatások, hiszen a tenisz és az ingatlanpiac nem éppen rokon műfajok? Ráadásul anno még dedikáltan nem képeztek ingatlanpiaci szakembereket.

– Az 1989-ben lezajlott rendszerváltást követően számos külföldi vállalat és tanácsadó jelent meg Magyarországon, számomra előnyt jelentett, hogy az amerikai egyetemi évek után kiválóan beszéltem angolul. Három évig dolgoztam tolmácsként, többek között a MALÉV-nak és a Matávnak is, végül a Matávhoz (Magyar Telekom) kerültem, ahol később a Deutsche Telekom lett a vállalat főtulajdonosa.

Itt pár évvel később ingatlanigazgatói pozíciót töltöttem be, ahol rögtön a mélyvízbe dobtak, viszonylag gyorsan bele kellett tanulnom a szakmába. Akkoriban a vállalati ingatlangazdálkodás meglehetősen pazarló módon működött, a mindennapi gyakorlat túlságosan is a régi rendszerhez idomult.

– Hogyan sikerült a szocialista időkből ránk maradt régimódi vállalati módszertant kapitalistára váltani?

– Piaci alapokra helyeztem az ingatlan-gazdálkodást, hogy a Matáv jobb áron jobb ingatlanpiaci szolgáltatásokat kapjon. Az volt a célom, hogy a cég összpontosítson a fő tevékenységére, a telekommunikációra, míg az ingatlanszolgáltatások tekintetében outsourcing tevékenységben gondolkodtam, hogy öt év alatt jelentős megtakarításokat eszközöljünk, ami sikerült is. Az FM és PM feladatokat kiszerveztük. Emellett a dolgozókat koncentráltan helyeztük el a vállalat ingatlanállományában, így számos épület és iroda üresen maradt, amelyeket értékesítettünk, szükség szerint kisebb területeket visszabéreltünk.

– Ez már közelít a létesítménygazdálkodási piac felé. Jól gondoljuk, hogy lassan képbe kerül a NEO Property Services?

– 1999-ben megalapítottuk a NEO Property Services elődjét (Deutsche Telekom Immobilien Hungary), amely – többek között – a Matáv ingatlanszolgáltatásait bonyolította. Majd különböző tulajdonváltások után 2019-ben lettünk NEO, amikor a Wing lett száz százalékban a tulajdonos. 2021-ben kerültünk az Akko Invest portfóliójába.

– Bár beszédes a név, érdemes kitérni arra, hogy honnan származik a vállalat elnevezése?

– Egyrészt NEO a Mátrix filmtrilógia főszereplője, aki megmenti a világot, másrészt jelenti az újat, a megújulást. Mi a piacon úttörő módon integrált ingatlanszolgáltatásban gondolkodtunk a kezdetektől fogva, amelybe a tervezés, az építés, a létesítményüzemeltetés, az ingatlankezelés, illetve a tanácsadás és a vagyongazdálkodás is beletartozik. Nagy utat jártunk be, kezdetben 6-8, jelenleg csaknem 300 ügyfelünk van, túlnyomó részüknél üzemeltetést és ingatlankezelést végzünk.

A jól ismert létesítménygazdálkodási tevékenységünk mellett azonban már generálkivitelezéssel és fitout tevékenységgel is foglalkozunk. Több jelentős kivitelezést valósítottunk meg a MOL-nak, megépítettünk a Livingnek egy 165 lakásos társasházat, a Le Jardin I-et, de a Liberty irodaház shell & core munkáit is mi végeztük, illetve más lakóprojektekben is dolgozunk a Wingnek.

– Ezek szerint az üzemeltetés mellett igyekszik a vállalat egyre több lábon állni?

– Így van, muszáj mindig előre menni, sohasem dőlhetünk hátra. A járvány és a gazdasági válság alatt is stabil maradt a működési struktúránk, sőt, folyamatosan befektettünk a vállalatba és a munkatársak fejlesztésébe. Komoly háttérrel, nagy, megbízható, komoly referenciákkal rendelkező üzemeltető cég vagyunk, amely már ingatlanokat is épít, vagyis előtérbe kerül a kivitelezés.

Ez a jövő útja, az építés nagyobb értékvolument képes megmozgatni, mint az üzemeltetés. Előre láthatólag 2-3 éven belül ugyanakkora bevételünk lesz a kivitelezésből, mint az üzemeltetésből. Ráadásul megbízható partnerként mi nem tűnünk el, mi mindig itt leszünk, ami Magyarországon egy nagyon fontos szempont.

– Ön említette, hogy mindig előre kell menni. Mit jelent ez a munkakörök vagy megoldások tekintetében? Hogyan jelenik meg ez az előrehaladás a gyakorlatban?

– A változások korát éljük. Jelenleg az ágazat egyik komoly kihívása egy ingatlan teljes életciklusát integrálni egyetlen folyamatba, ennek érdekében kell egy olyan digitalizált platform – legyen ez akár a BIM –, ahol a terveket, a kivitelezést és az FM-et is együtt láthatjuk. A technológia új vívmányainak segítségével tudunk integrált szolgálatásokat megvalósítani. A céges fejlesztések kapcsán sok múlik a vezetőn, hiszen fontos a nyitott gondolkodás, hogy jó stratégiai döntéseket hozzunk.

Az üzemetetésnél és az építőiparban a digitalizáció mellett nagyon lényeges a fizikai dolgozók jelenléte is, húsvér emberek és nem robotok dolgoznak az állványokon vagy éppen az épületek műszaki rendszerein. Vagyis egyfajta kettőséget figyelhetünk meg, hiszen a digitalizáció és a fizikai jelenlét együttesen hozhatják meg a sikert.

– Visszatérve a beszélgetés elejére, a sportnál fontos az önfegyelem. Ez mekkora szerepet játszik a céges sikerben? Milyen tanácsot adna a fiataloknak?

– Az önfegyelem maximálisan segít, hiszen a szaktudás mellett az alázatos munka a siker egyik legfontosabb eleme. A kitartás szintén nagyon lényeges tulajdonság. Munka, munka, munka. Legyen víziód és egy jól megfogalmazott célod.