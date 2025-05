A németországi központú Douglas nemzetközi illatszer-üzlethálózat világszerte 2400 üzlettel rendelkezik és piacvezető szerepet játszik Európában. A márka több mint 20 éve van jelen Magyarországon: üzleteik Budapesten és a vármegyeszékhelyeken bevásárlóközpontokban és bevásárlóutcákban találhatók. A Douglas folyamatosan bővülő választéka több tízezer nemzetközi márka termékeiből áll.

A Douglas a CTP belvárosi logisztikai központjában 797 négyzetméternyi raktár mellett 165 négyzetméternyi irodateret is birtokba vesz, így egyetlen lokációban végezheti az irodai és tárolási tevékenységét.

A szerződéskötéskor kiemelt döntő tényező volt a kiváló lokáció, hiszen a Budapest kilencedik kerületében található CTPark Budapest Office Campus egy modern, magas színvonalú, költséghatékony vegyes felhasználású létesítmény, amely irodai és raktárhelyiségeket kínál egy helyszínen. Miközben a logisztikai parkok alapvetően Budapest mellett, az M0-s körgyűrűnél működnek, addig ez a központ a fővárosban található, vagyis a city logisztika előnyeit egyesíti a logisztikai parkok széleskörű szolgáltatásaival.

CTP fenntarthatóság iránti elkötelezettségét igazolja, hogy az ingatlan-portfóliójában található épületek túlnyomó többsége BREEAM minősítéssel rendelkezik, így a Douglas által bérelt épület is BREEAM In Use Excellent minősített. A CTP nem csak fejleszti és hosszú távon saját tulajdonban tartja az ingatlanállományát, hanem a már meglévő csarnokokat is folyamatosan karbantartja. Így a vállalat megújulóenergia-programja keretében idén az épület tetőzetére napelemeket telepítenek, továbbá a teljes hűtés-fűtés rendszert és BMS-rendszert korszerűsítik.

"A CTPark Budapest Office Campus legújabb bérlője a Parfümerie Douglas Kft., amely nemzetközi szinten piacvezető illatszer-üzlethálózatot működtet, és Magyarországon is számos üzlettel rendelkezik. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy ezúttal nem egy nagy logisztikai parkunk bővült újabb partnerrel, hiszen a Douglas a city logisztikai bázisunk gyöngyszemébe, a CTPark Budapest Campusba költözött. Ez is igazolja, hogy diverzifikált portfóliónkban a city logisztikai tevékenységünk fontos szerepet tölt be" – tette hozzá dr. Gondi Ferenc, a CTP Magyarország ügyvezető igazgatója.