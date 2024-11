A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF) 2024 harmadik negyedéves adatai szerint az országos modern ipari/logisztikai állomány csaknem elérte az 5.3 millió m2-t. Ebben a negyedévben cirka 155 ezer m2-vel nőtt az állomány országosan, ráadásul az üresedési ráta 8,7 százalék alatt maradt, ami szintén jóval kedvezőbb adat, mint azt az irodaházaknál láthatjuk.

A statisztikákat jócskán megdobta az utolsó negyedévben a Tesco új logisztikai központjának átadása, amely 100 ezer négyzetméternyi területet jelent Szigetszentmiklós mellett.

Ezerrel dübörög a logisztika

A logisztikai iparág a magyar gazdaság meghatározó szektora, hiszen csaknem 2500 vállalat tevékenykedik ezen a területen, több mint 280 ezer embert foglalkoztat, és a GDP 5 százalékát állítja elő. Ráadásul a kormány deklarált célja, hogy ez az arány 2030-ig 10 százalékra növekedjen a teljes GDP-n belül.

Azonban átalakulásnak is a szemtanúi lehetünk, hiszen az M0 domináns szerepe mellett a nagy vidéki ipari centrumok egyre fontosabb szerepet játszanak a magyar logisztikai ökoszisztémában. Nyilvánvalóan ki kell emelnünk az autóipart, amely hatalmas beruházásokat eszközölt és eszközöl Magyarországon. Nem véletlenül a logisztikai bázisok nagyságrendje a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszögben, Tata-Komárom vonzáskörzetében, illetve Győr, Kecskemét és Szeged vonatkozásában is kiemelkedő.

Nem véletlenül az utóbbi időben a BIEF a fővárosi, illetve az agglomerációs logisztikai ingatlanállomány mellett már a regionális adatokat is közzéteszi negyedévente. De visszatérve a fővároshoz, az M0 uralkodó szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen a körgyűrű nem csak Magyarország keleti és nyugati részeit, hanem egész Kelet-Európát összeköti Nyugat-Európával.

Ahogy Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere is elmondta az átadó ünnepségen, ezt a hídszerepet ismerte fel az önkormányzat már 2008-ban, és olyan szabályozásokat hozott, amelyek elősegíttették a fejlesztéseket. Többek között a hazai logisztikában meghatározó CTP itt is létesített egy logisztikai parkot, ahol most a Tesco hazai logisztikai központja felépült.

Kép: Economx

Átalakuló fogyasztói igények

A Tesco célja az új logisztikai központ létesítésével a magyar vásárlók hatékonyabb kiszolgálása, a szállítás optimalizálása, illetve a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jegyében a szén-dioxid-kibocsátás és a környezetterhelés jelentős csökkentése. A szigetszentmiklósi központból gyakorlatilag 24 óra alatt friss áruval tudják ellátni a kiskereskedelmi lánc valamennyi hazai egységét. Az új logisztikai központ 2025 márciusától fogja teljeskörűen kiszolgálni az áruházakat országszerte.

A kiskereskedelmi szektor jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, a házhoz szállítás az üzletágaink egyre fontosabb szegmensét jelenti, miközben még személyre szabottabb ajánlatokat kínálunk a vásárlóinknak. Az új igények maximális kiszolgálása, valamint a versenyképességünk és a piaci pozícióink megőrzése és megerősítése érdekében költöztünk ebbe a legmodernebb technológiákkal felszerelt, környezettudatos logisztikai központba

– mondta Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója.

A fenntartható megoldások jegyében a komplexum energiaellátását korszerű, megújuló energia biztosítja, ennek támogatására 8620 darab, összesen 3,75 MW teljesítményű napkollektort telepítettek. Az épület A energetikai besorolást kapott, és az év végén megszerzi a BREEAM minősítést is. Az áruházlánc kalkulációja szerint a fuvarozási logisztika áttervezésével és Szigetszentmiklósról történő kiszolgálással évi 830 tonnával csökken a fuvarozásból eredő Co2 kibocsátás. A kamionmosónál víz-visszaforgató rendszer gondoskodik a vízfelhasználás csökkentéséről, a parkot saját öntözőkút öntözi, így ez sem terheli az ívóvíz ellátást.

A CTP hazai történetében kiemelkedő projekt a Tesco hazai logisztikai központjának megépítése Szigetszentmiklós közelében. Elkötelezettek vagyunk egy olyan emberközpontú ingatlanpiac mellett, ahol minden egyes tevékenység a fejlesztéstől kezdve az üzemeltetésig transzparens és fenntartható módon zajlik

– hangsúlyozta dr. Gondi Ferenc, a CTP Magyarország ügyvezető igazgatója.

A minimális környezetterheléssel megvalósított logisztikai fejlesztés figyelembe veszi a helyi közösségek igényeit, hiszen CTP a közúti fejlesztésektől kezdve a szennyvízcsatorna beruházásokig számos módon segíti Szigetszentmiklós fejlődését, hozzájárulva a település életminőségének javításához, valamint a helyi infrastruktúra szolgáltatási színvonalának növeléséhez.