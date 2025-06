Jelenleg Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban vezették be az ajánlott sebességet jelző közlekedési táblákat, de nagyon valószínű, hogy hamarosan más országok, köztük Olaszország útjain is megjelennek majd.

A sebességkorlátozó táblákhoz minden tekintetben hasonlóak az új táblák, csak a szegély színében különböznek, amely már nem piros, hanem zöld.

A cél a tájékoztatás:

a táblák nem kötelező sebességkorlátozást, hanem ajánlott sebességet jeleznek. Azok, akik nem tartják be a táblán feltüntetett sebességkorlátozást, nem kockáztatnak bírságot.

Az új táblákat elsősorban „érzékenynek” tekintett területeken helyezték el, ahol iskolák, átjárók vagy potenciálisan veszélyes kanyarok találhatók.

Kék négyzet fehér számokkal

Olaszországban már vannak hasonló, az ajánlott sebességet jelző táblák. Ezek kék négyzet alakú táblák fehér számokkal. A zöld szegély azonban hatékonyabb lehetne: a szín jobban vonzza a figyelmet, és azonnal közli, hogy ez hasznos információ, nem pedig kötelezettség – adott hírt róla az Il Messaggero.

Információim szerint a tervezett KRESZ módosításba új sebességtábla nem kerül be, tehát nincs tervben

– hangsúlyozta az Economx érdeklődésére Pető Attila. A Kreszprofesszor becenéven hívott közlekedési szakoktató hozzátette, hogy az ajánlott sebesség jelzése fehér színnel, oszlopra kihelyezett lámpa formájában régóta létezik nálunk, ám a valóságban ritkán alkalmazzák.

„Ez a lámpa jó megoldás lenne, nem tudom, hogy miért nem használják. Valamikor, pár évtizede még működött a Szentendrei úton és nagyon jól végig lehetett menni a zöldhullámon, azóta a KRESZ-ben benne van, csak nem nagyon látom, hogy a valóságban lenne ilyen”

– mondta lapunknak Pető Attila, aki szerint a felvetés azért is érdekes, mert a KRESZ tartalmazza, hogy a megengedett sebességen belül mindig a forgalmi-, út-, látási-, és időjárási viszonyoknak megfelelően kell megválasztani a sebességet. Ez a gumiszabály az ajánlott sebességre is ráhúzható, egyébként a szakértő nem is nagyon tudja elképzelni, lenne-e valamilyen joghatása, hogyha valaki nem az ajánlott sebességgel megy, hanem gyorsabban vagy lassabban.

A Kreszprofesszor úgy gondolja, hogy a jövő a változtatható tartalmú, világító, ledes jelzőtábláké lehet, amelyeken bármit meg lehet jeleníteni, ha éppen az kell, hogy 50-es a maximum sebesség, piros kerettel, akkor azt teszik ki, de ha 30-as sebességet ajánlanak zöld keretben, akkor az is megjelenhető lenne.

