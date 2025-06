Több új szabály is vonatkozik majd a gyalog közlekedőkre a most készülő új KRESZ-ben.

Először is kibővítik a gyalogosok fogalmát: mostantól az is ebbe a kategóriába tartozik, aki a járművét tolja, de a gördeszkások és görkorcsolyázók is gyalogosnak minősülnek.

Az új szabályozás korlátozná a mobiltelefon-használatot is.

A tervezet szerint tilos lesz mobiltelefont használni az úttesten és vasúti átjáróban való áthaladás közben, valamint bármilyen figyelmet elvonó tevékenységet végezni, például a zenehallgatás vagy az üzenetírás is idetartozik majd

–

Az olyan egyértelműnek tűnő szabályokat is megerősítik, mint hogy a gyalogátkelőn kell áthaladni, csak zöld lámpánál lehet elindulni. Sokak számára újak lehetnek viszont a suli- és oviövezetek kialakításával összefüggő rendelkezések. Eszerint

az óvodák és iskolák környékén „suli-” és „oviövezeteket” hoznának létre, ahol tanítási időben a járművezetőknek fokozott óvatossággal kell közlekedniük, és a sebességhatárt 30 kilométer per órára korlátoznák.

A kerékpárosok a tervezet szerint járdán és gyalogosövezetben maximum 10 kilométer per órával tekerhetnének, gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 kilométer per óra lenne a rájuk vonatkozó sebességhatár.

A kisgyermekekkel való közösségi közlekedésre is külön előírásokat rögzít az indítvány.

