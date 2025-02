Az otthonfelújítási támogatott kölcsön maximális összege is módosul. A felvehető kölcsön legfeljebb 6 millió forint lehet, ez jelenleg is érvényben lévő szabály. De a tervezet alapján a banknak azt is vizsgálnia kell, hogy a korábban felvett felújítási támogatás összege hogyan befolyásolja a most maximálisan felvehető Vidéki Otthonfelújítási Támogatás összegét. Ha valaki korábban felvette a 2021-2022 között elérhető felújítási támogatást, akkor az új felújítási támogatás maximális összegéből le kell vonni a korábbi támogatást. A bank pedig egy ilyen támogatott hiteligénylőnek legfeljebb az ily módon módosított maximális vissza nem térítendő támogatás négyszeresét adhatja otthonfelújítási támogatott hitelként.