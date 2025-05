Egyre drágábbak az új autók, már a közepes kategóriában is nyolcszámjegyű összeget kell leszurkolni egy személygépkocsiért. Ennek ellenére akad néhány relatíve olcsó alternatíva is a piacon. A Totalcar a magyarországi hivatalos árlisták aktuális, kedvezményes árai alapján idén is összegyűjtötte Magyarország tíz legolcsóbb új autóját.

Az eredményekből kitűnik, hogy

míg tavaly a top 5-be kizárólag 5,5 millió forint alatti autók kerültek, addig 2025-ben már csupán két modellt kínálnak ezen szint alatt.

Kikerült a listából több típus: például a Suzuki Ignis és a Fiat 500, amelyeket már nem árulnak. Megjelent ugyanakkor néhány új modell, például a Citroën C3, de olyan típus is akad, a Toyota Aygo X, amelynek az alapára csaknem egymillióval ment fel egy év alatt.

Íme a jelenleg Magyarországon kapható legolcsóbb új autókat összegző Top10-es lista:

1. Mitsubishi Space Star – 4 440 000

2. Fiat Panda – 5 259 000

3. Dacia Sandero – 5 699 000

4. Kia Picanto – 5 999 000

5. Hyundai i10 – 6 049 000

6. Toyota Aygo X – 6 330 000

7. Mitsubishi Colt – 6 399 000

8. Suzuki Swift – 6 400 000

9. Citroën C3 – 6 490 000

10. Dacia Sandero Stepway – 6 599 000.