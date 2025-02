Ősztől létrehozzák a szektor saját bankját, amely a Tourinform irodák hálózatán keresztül fogadja majd a hiteligényeket. Az első hitelprogramok is akkor jelennek meg - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a 32. Turizmus Évadnyitó Gálán.

Nagy Márton a saját Facebook-oldalán is megerősítette a hírt.

A nemzetgazdasági miniszter előzőleg azt hangsúlyozta, hogy a turizmusban van lendület és erő, „csúcsteljesítményekről" lehet beszélni a 2024-es évben. Szavai szerint

az ágazat meghatározó szerepet játszott a magyar gazdaságban, a turisztikai szektor „igazi motorként" húzta felfelé a GDP-t.

Nagy Márton kiemelte: minden várakozást felülmúlva 11 százalékkal több, 18 millió vendég, 6 százalékkal több, 44 milliót meghaladó vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken tavaly. A szálláshelyek 1050 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, ami 16 százalékos növekedés az előző évihez képest, a vendéglátóhelyek bevételei pedig 11,2 százalékkal 2005 milliárd forintra nőttek. A vendégéjszakák növekedését tekintve is az uniós élvonalhoz tartozik Magyarország.

A repülőtér visszavásárlását fontosnak nevezte. Elmondta: büszke arra, sokat vár a vezetéstől, „minél több utast és minél több pénzt".

Ennek kapcsán kitért arra is, hogy közvetlen járatokról tárgyalnak az Egyesült Államok legnagyobb városai és Budapest között. Ez a gazdasági kapcsolatok és a turizmus miatt is fontos, illetve a két ország közötti vízumszabályozást is könnyíteni tervezik. Ugyancsak tervezik Budapesten a 3 és 4 csillagos hotelek támogatási programjának elindítását.

Jelezte: célként tűzték ki 2030-ra a 20 milliós vendégszám elérését.