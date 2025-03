Donald Trump beiktatása óta látványos változások következtek be a hazai üzemanyagpiacon.

„A Donald Trump beiktatása – január 20 – óta eltelt rövid időszak alatt a hazai benzinárak ára átlagosan 31 forinttal csökkentek, 610 forintra”

– jelezte az Economx hasábjain Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. Mint kifejtette, a pozitív változásokban jelentős szerepet játszottak az új amerikai kormányzat lépései, köztük a „fúrj, bébi, fúrj” politika meghirdetése, valamint az, ahogy az amerikai elnök nyomás alá helyezte az OPEC-et a kitermelés növelése érdekében.

A szakértő szerint ennek eredményeként az olajkartell hétfőn be is jelentette a termelés növelését. Mindezek együttes hatására a Brent olajár jegyzések 82 dollárról 69 dollárig süllyedtek, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb ár a világpiacon

– világított rá a gazdaságkutató.

A forint erősödése is hozzájárul a kedvező hatáshoz

A benzinárak csökkenésében nemcsak az olajárak esése, hanem a devizapiaci mozgások is komoly szerepet játszanak. Tatár Mihály rámutatott, hogy a „benzin árát szintén meghatározó dollár-forint árfolyam kedvező alakulásában is szerepet játszott az új washingtoni politika”.

Az elemző rávilágított, hogy az ukrajnai fegyverszünet reményében a forint jelentősen erősödött, 401-ről 378-ig a dollárral szemben. A trend pedig folytatódott, hiszen a dollár-forint árfolyam már 375-ig zuhant cikkünk írásában pillanatában. Bár a szakértő szerint még sok a nyitott kérdés – különösen az ukrajnai fegyverszünet létrejöttének időpontja és módja, valamint az Oroszország elleni olajszankciók jövője tekintetében – a jelenlegi folyamatok egyértelműen pozitív irányba mutatnak a hazai fogyasztók számára.

Donald Trump határozott célja az olajárak letörése

Az új amerikai elnök gazdaságpolitikájának egyik sarokköve az olajárak csökkentése, ami közvetlen hatással van az infláció alakulására is.

Trump komolyan gondolja, hogy az alacsony olajárak vezetnek el az infláció csökkenéséhez, és mindent megtesz ennek elérése érdekében

– hangsúlyozta Tatár Mihály. A szakértő idézte a JPMorgan bankház elemzését is, amely szerint az amerikai elnök célja a még alacsonyabb, 50 dolláros olajár elérése lehet, és a pénzintézet szakértői úgy látják, idővel el is fogja érni ezt a célt. A gazdaságkutató hozzátette, hogy amennyiben ez megvalósul, és közben más tényezők is kedvezően alakulnak, az további jelentős üzemanyagár-csökkenéshez vezethet Magyarországon is.

Pozitív kilátások a magyar gazdaság számára

Az üzemanyagárak csökkenése nemcsak a lakosság, hanem a gazdaság egésze számára is kedvező fejleményt jelent.

Mindenesetre, ha Trump eléri az olajárakkal és Ukrajnával kapcsolatos céljait, és közben a forint is tovább erősödik, akkor a hazai benzin ára visszatér majd 500 forint környékére

– jelezte előre Tatár Mihály, aki szerint ez nagyon kedvező hatással járhat a magyar háztartások és cégek költségeire. Az elemző szerint a folyamat már elindult, és az elkövetkező hónapokban tovább folytatódhat, amennyiben a jelenlegi trendek fennmaradnak.

A gazdaságkutató úgy látja, hogy minden benzinkúton tankoló elégedett lehet az eddigi fejleményekkel, és a kilátások is biztatóak, különösen ha az amerikai kormányzat képes lesz fenntartani az olajárak csökkentésére irányuló nyomást.

Az olcsóbb üzemanyag nem csak a lakosság mobilitási költségeit csökkenti, hanem a vállalkozások szállítási és logisztikai kiadásait is, ami végső soron hozzájárulhat az általános árszínvonal mérséklődéséhez, és így a gazdasági növekedés élénküléséhez is. A szakértők szerint a következő hónapokban érdemes lesz figyelemmel kísérni az amerikai külpolitika alakulását és az OPEC döntéseit, hiszen ezek továbbra is meghatározó hatással lesznek a hazai benzinárakra.