A férfit október 20-án látták utoljára, miután egy kisebb közlekedési balesetben érintett volt Szombathelyen. A rendőri intézkedés közben elhagyta a helyszínt, és azóta nem adott életjelet magáról.

A Vas vármegyei hírportál, a VAOL szerint a férfi egy elzárt gyárterületre mászott be, ahol véget vetett az életének. Holttestére egy ott parkoló busz mögött találtak rá – a helyet korábban nem láthatták a keresőcsapatok, mivel az utcáról sem volt belátható.

A keresésben több százan vettek részt: családtagok, barátok, önkéntesek és hatóságok is hetek óta próbálták megtalálni a férfit. A család a közösségi oldalán köszönte meg mindenkinek a segítséget és az összefogást, amely az eltűnt férfi felkutatására szerveződött. „Most már csak a szeretet, az emlékek és az összetartozás marad” – fogalmaztak.