Donald Trump amerikai elnök a Fox News vasárnap sugárzott interjújában bejelentette, hogy talált vevőt a TikTok videómegosztó szolgáltatás amerikai vállalatára. Egy csoport vagyonos emberről van szó, akik megvásárolnák az Egyesült Államok területén használt TikTok-fiókok működtetéséért felelős céget.

Hogy pontosan kik a vásárlók, akiket „nagyon gazdag emberek” csoportjaként jellemzett, azt nem árulta el, de ígérete szerint kilétüket körülbelül két héten belül felfedi

– adta hírül a Reuters.

Donald Trump a „Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” című műsorban azt is elmondta, hogy az általa kidolgozott megállapodáshoz vélhetően Kína jóváhagyására is szükség lesz. Azt jósolta, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök valószínűleg rábólint az egyezségre.

„Azt hiszem, valószínűleg Kína jóváhagyására lesz szükségem. Szerintem Hszi elnök ezt valószínűleg meg fogja tenni”

– fogalmazott.

Az amerikai törvényhozás még 2024-ben fogadott el törvényt, amelyben amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva a kínai tulajdonos ByteDance-t arra kötelezték, hogy adja el amerikai érdekeltségét, melynek elmulasztása esetén a videómegosztó szolgáltatás az Egyesült Államokon belül elérhetetlenné válik. A TikTok eladására vonatkozóan Donald Trump hivatalba lépését követően több alkalommal halasztott határidőt, harmadjára szeptember 17-ig adott haladékot az üzlet lebonyolítására.

Tavasszal már készülőben volt ugyan egy olyan megállapodás, amely a TikTok amerikai tevékenységét egy új, amerikai székhelyű, amerikai befektetők többségi tulajdonában lévő és által működtetett amerikai cégbe szervezte volna ki, de ezt felfüggesztették. Kína ugyanis jelezte, hogy nem fogja az egyezséget jóváhagyni, miután Trump hatalmas vámokat vetett ki a kínai árukra.