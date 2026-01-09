A fejfájás nagyon gyakori panasz, azonban nem mindig egyszerű tünet, mivel egészen eltérő, akár súlyos okok is állhatnak mögötte.
Pukoli Dániel neurológus a Weborvosnak úgy nyilatkozott, tartós, visszatérő vagy a szokásos fájdalomcsillapítókra nem reagáló fejfájás esetén javasolt az orvosi vizsgálat, első körben a háziorvosunkkal.
Kiemelte, hogy elsődleges és másodlagos fejfájásról beszélhetünk. Elsődlegesnél maga a fejfájás jelenti a betegséget, ilyen például a migrén, a tenziós vagy a cluster-fejfájás. Ilyenkor nincs szó arról, hogy más kórkép következménye lenne a tünet, azonban jelentősen ronthatja az életminőségünket.
Másodlagos fejfájásnál azonban a fájdalom valamilyen más betegség, például fertőzés, magas vérnyomás (hipertónia), hormonális vagy anyagcsere-zavar tünete, de lehet gyógyszer mellékhatása vagy súlyos neurológiai kórkép is.
A szakorvos szerint lényegében bármely szervrendszer betegsége járhat fejfájással, legyen szó a banális nátháról vagy az agydaganatról.
Ugyanakkor középkorú vagy idősebb betegeknél a hirtelen megjelenő, új típusú fejfájásnál nagyobb az esély a másodlagos okra, míg a migrén és a tenziós fejfájás általában fiatalabb korban fordul elő, jellegzetes, ismert mintázattal.
Bizonyos esetekben indokolt az azonnali orvosi ellátás. Például ha hirtelen, villamcsapásszerű, nagyon erős tarkótáji fejfájás tör ránk, vagy ha a fájdalomhoz stroke-hoz hasonló tünetek társulnak, mint a látászavar, kettős látás, gyengeség vagy beszédzavar.
Szintén sürgős ellátásra lehet szükség, ha tarkókötöttség vagy láz társul a fejfájáshoz, ha az tartósan fennáll vagy fokozódik és nem reagál gyógyszerre, valamint ha a már ismert fejfájás jellege megváltozik.
