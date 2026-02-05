Jóllehet a Parkinson-kórt általában az idősek betegségének tartják, ez nincs teljesen így: az érintettek mintegy 10 százaléka 50 év alatti, vagyis a tünetek már az aktív korúakat is érinti.

Ez nem csak egészségügyi, de egzisztenciális krízist is jelenthet - hívta fel a figyelmet szakmai rendezvényén az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM).

Magyarországon nem áll rendelkezésre pontos adat, de becslések szerint 2–3 ezer fiatal, aktív korú ember él Parkinson-kórral.

Mivel a korai tünetek - enyhe mozgáslassulás, finom remegés, alvászavar, szagláscsökkenés vagy hangulati változások - nem jellegzetesek, ezeket gyakran nem ismerik fel sem a betegek, sem az orvosok, ami pedig évekkel késleltetheti a diagnózist.

Márpedig ma már lassítható a progresszió, ha időben kezdik a terápiát

- hívta fel a figyelmet beszámolójában a weborvos.

A modern gyógyszeres és eszközös terápiákkal a tünetek enyhítésén túl a funkcióromlást is lassítani lehet. Vagyis évekkel meg lehet hosszabbítani az önálló életvitelt és a munkában maradás lehetőségét. Ezzel pedig a betegek életminőségének javításán túl a családok terhelését és a társadalmi költségeket is csökkenteni lehet.