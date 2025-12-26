Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozást igénylő eset volt. 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat. 22 lakóépület gyulladt ki, 5 esetben pedig szén-monoxid miatt kértek segítséget a tűzoltóktól.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint december 25-én

9:11-kor Csepelen egy Zrínyi utcai panelház hatodik emeleti lakásának hálójában keletkezett kisebb tűz egy elektromos berendezés miatt.

Délután egy körül kigyulladt és tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas Tarcal szélén. A tűzoltók egy órán belül megfékezték a lángokat.

13:08-kor kisebb tűz keletkezett Dunakeszin a Gárdonyi Géza utcában egy családi ház pincéjében. Egy lámpa gyulladt ki, a tűz pedig átterjedt a környező tárgyakra.

Délután kettőkor Földesen a tűzhelyen felejtett olaj gyulladt ki egy Béke utcai ház konyhájában. A tűz átterjedt a padlásfeljáróra is és mivel érintette a ház elektromos hálózatát, ezért az épület átmenetileg lakhatatlanná vált. Az ott lakó két ember rokonokhoz ment.

14:08-kor a tűzhelyen felejtett olaj miatt égett egy orosházi társasház konyhája a Hegedüs István utcában. A hat négyzetméteres tüzet a tűzoltók fékezték meg. A lakás lakhatatlanná vált, két lakója kórházba, egy pedig rokonokhoz került.

Este fél hatkor kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres, könnyűszerkezetes garázs Nyíregyházán, a Deák Ferenc utcában. A tűzoltók eloltották a lángokat és a szabadba vittek egy felhevült gázpalackot, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjon.

Este hatkor Karcagon a Pacsirta utcában gyulladt ki egy családi ház és a kertben felhalmozott bontott nyílászárók. A 120 négyzetméteres tüzet a tűzoltók fékezték meg. A ház lakhatatlanná vált, az ott élő öt ember rokonokhoz költözött.

Két jármű is égett: 17:20-kor egy zalakomári autószerelő műhely udvarán gyulladt ki egy terepjáró motortere a Tavasz utcában.

Este 8 körül Pécsett a Gomba utcában égett egy személyautó.

Szén-monoxid miatt öt helyre riasztották a tűzoltókat: Pécsett egy családi ház kazánja, Dunaújvárosban és Mérken a gáztűzhely, Szombathelyen egy cserépkályha, Mezőhegyesen pedig a konvektor miatt jelzett a szén-monoxid-érzékelő. Az érzékelőknek köszönhetően sehol nem történt mérgezés.

A budai alsó rakpart köveire zuhant egy ember este 8 órakor Budapesten, az Angelo Rotta rakparton. A sérültet a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra és adták át a mentőszolgálat munkatársainak.

Húsz esetben olyan egyedül élő idős, beteg emberhez riasztották a tűzoltókat, akiket napok óta nem láttak.

Több közlekedési balesetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak:

Halálos balesetet történt Somogybabodon, a 67-es főúton. Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.

Elgázolt egy gyalogost, azután árokba csapódott egy személyautó Nyírcsaholy határában. A gyalogos a helyszínen életét vesztette.

Szalagkorlátnak hajtott egy elektromos meghajtású személyautó reggel az M7-es autópályán, Hollád térségében.

Utoléréses balesetet történt délelőtt Nagykőrös és Cegléd között. A két személyautó közül az egyik az árokba hajtott.

Felborult, és félig az árokban, félig a szántóföldön állt meg egy személyautó Bokod és Környe között.

Összeütközött két személyautó Székesfehérváron, a Zámoly és a Fecskepart utca kereszteződésénél. Az egyik jármű házfalnak csapódott.

Letért az útról és árokba borult egy személyautó Mezőtúr és Mezőhék között.

Mezőkövesd és Bogács között fának ütközött egy személyautó.

Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó Budapest II. kerületében, a Hidegkúti úton.

Letért az útról és árokba sodródott, ahol a tetejére borulva állt meg két autó Nagycsere és Haláp között.