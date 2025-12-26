Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozást igénylő eset volt. 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat. 22 lakóépület gyulladt ki, 5 esetben pedig szén-monoxid miatt kértek segítséget a tűzoltóktól.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint december 25-én
- 9:11-kor Csepelen egy Zrínyi utcai panelház hatodik emeleti lakásának hálójában keletkezett kisebb tűz egy elektromos berendezés miatt.
- Délután egy körül kigyulladt és tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas Tarcal szélén. A tűzoltók egy órán belül megfékezték a lángokat.
- 13:08-kor kisebb tűz keletkezett Dunakeszin a Gárdonyi Géza utcában egy családi ház pincéjében. Egy lámpa gyulladt ki, a tűz pedig átterjedt a környező tárgyakra.
- Délután kettőkor Földesen a tűzhelyen felejtett olaj gyulladt ki egy Béke utcai ház konyhájában. A tűz átterjedt a padlásfeljáróra is és mivel érintette a ház elektromos hálózatát, ezért az épület átmenetileg lakhatatlanná vált. Az ott lakó két ember rokonokhoz ment.
- 14:08-kor a tűzhelyen felejtett olaj miatt égett egy orosházi társasház konyhája a Hegedüs István utcában. A hat négyzetméteres tüzet a tűzoltók fékezték meg. A lakás lakhatatlanná vált, két lakója kórházba, egy pedig rokonokhoz került.
- Este fél hatkor kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres, könnyűszerkezetes garázs Nyíregyházán, a Deák Ferenc utcában. A tűzoltók eloltották a lángokat és a szabadba vittek egy felhevült gázpalackot, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjon.
- Este hatkor Karcagon a Pacsirta utcában gyulladt ki egy családi ház és a kertben felhalmozott bontott nyílászárók. A 120 négyzetméteres tüzet a tűzoltók fékezték meg. A ház lakhatatlanná vált, az ott élő öt ember rokonokhoz költözött.
- Két jármű is égett: 17:20-kor egy zalakomári autószerelő műhely udvarán gyulladt ki egy terepjáró motortere a Tavasz utcában.
- Este 8 körül Pécsett a Gomba utcában égett egy személyautó.
- Szén-monoxid miatt öt helyre riasztották a tűzoltókat: Pécsett egy családi ház kazánja, Dunaújvárosban és Mérken a gáztűzhely, Szombathelyen egy cserépkályha, Mezőhegyesen pedig a konvektor miatt jelzett a szén-monoxid-érzékelő. Az érzékelőknek köszönhetően sehol nem történt mérgezés.
A budai alsó rakpart köveire zuhant egy ember este 8 órakor Budapesten, az Angelo Rotta rakparton. A sérültet a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra és adták át a mentőszolgálat munkatársainak.
Húsz esetben olyan egyedül élő idős, beteg emberhez riasztották a tűzoltókat, akiket napok óta nem láttak.
Több közlekedési balesetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak:
- Halálos balesetet történt Somogybabodon, a 67-es főúton. Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.
- Elgázolt egy gyalogost, azután árokba csapódott egy személyautó Nyírcsaholy határában. A gyalogos a helyszínen életét vesztette.
- Szalagkorlátnak hajtott egy elektromos meghajtású személyautó reggel az M7-es autópályán, Hollád térségében.
- Utoléréses balesetet történt délelőtt Nagykőrös és Cegléd között. A két személyautó közül az egyik az árokba hajtott.
- Felborult, és félig az árokban, félig a szántóföldön állt meg egy személyautó Bokod és Környe között.
- Összeütközött két személyautó Székesfehérváron, a Zámoly és a Fecskepart utca kereszteződésénél. Az egyik jármű házfalnak csapódott.
- Letért az útról és árokba borult egy személyautó Mezőtúr és Mezőhék között.
- Mezőkövesd és Bogács között fának ütközött egy személyautó.
- Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó Budapest II. kerületében, a Hidegkúti úton.
- Letért az útról és árokba sodródott, ahol a tetejére borulva állt meg két autó Nagycsere és Haláp között.
