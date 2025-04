A hivatalos adatok szerint az aranyat, amelyet a kereskedők december óta szállítanak New Yorkba, óvintézkedésként annak lehetőségére, hogy a széles amerikai vámok sújtsák a nemesfém importot, most visszaszállítják Svájcba, ahonnan származott – írta meg a Reuters. A svájci vámügyi adatok csütörtökön azt mutatták, hogy az ország aranyimportja az Egyesült Államokból márciusban tizenhárom havi csúcsra, 25,5 tonnára emelkedett a februári 12,1 tonnáról. A Svájcból az Egyesült Államokba irányuló aranyexport havi 32 százalékkal 103,2 tonnára esett vissza.

A CME csoporthoz tartozó Comex adatai azt mutatták, hogy a december-március időszakban több mint 80 milliárd dollár értékben szállítottak aranyat, ezüstöt és platinát a raktáraiba, így a logisztikai cégek és a svájci finomítók napjai a szokásosnál is mozgalmasabbak voltak.

Az arany és az ezüst New Yorkba szállításának sürgőssége megszűnt, amikor Washington két héttel ezelőtt kizárta a fémeket a kölcsönös vámtételekből, és az áramlás lassan visszafordul Svájc felé.

Az Egyesült Államokból való kiáramlás egyelőre mérsékelt lesz, mivel az ország trezoraiban lévő arany továbbra is fedezetként szolgál a piac egy részének folyamatos, szélesebb körű bizonytalansága.

Egy átlagos évben az Egyesült Államokban körülbelül 115 tonna aranyat használnak el fizikai érmékben és rudakban, ami azt jelenti, hogy a CME által bejegyzett raktárakban fennmaradó mennyiség elegendő ahhoz, hogy a piac ezen szegmensét közel 12 évig kitartsa – mondta Ross Norman független elemző.