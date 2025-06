Patkányok lepték el Tatabányát. Először Sárberekben jelentek meg patkánylyukak a háztömbök közötti földes területen, és Szabó Zsuzsanna önkormányzati képviselő jelezte a városvezetésnek a veszélyes helyzetet. Azóta kiderült, városszerte patkányok járják Tatabánya utcáit – írta meg a kemma.hu.

A helyzet azért különösen aggasztó, mert patkányok közegészségügyi szempontból is veszélyesek, hiszen betegségeket terjesztenek.

A varjak ugyan megeszik a kisebb emlősöket, így a patkányt is, ám nemrégiben éppen a varjak miatt háborodtak fel sokan a lakosok közül. A Kemma is beszámolt róla, hogy a varjak valóban veszélyessé váltak Tatabányán, egy idős nőt kórházba is kellett vinni egy varjútámadás miatt.

A tatabányaiakat foglalkoztatja a kérdés, érthetően.

Volt, aki azt vetette fel, hogy az emberek rendszerint a kukák mellé teszik a szemetet, más szerint az is hiba, hogy a szemeteskukákat a ház aljában szokás tartani, ami odavonzza a patkányokat, mert így könnyen feljutnak a csöveken, egyenesen a lakásokig. Olyan házakba is bejutnak a rágcsálók, akár a 3. emeletig, amelyeknél a szemetes a lépcsőház mellett van.

Mielőbb megoldást kell találni a problémára, mert a patkányok Tatabányán már a lépcsőházakban is futkosnak, de volt olyan tatabányai is, aki a kórház udvarán is látott patkányt.

Egy kártevőirtással foglalkozó egészségügyi gázmester szerint,

való igaz, hogy a macska képes patkányt fogni – ugyanakkor fontos figyelembe venni a rágcsálók rendkívül gyors szaporodását. Közterületen történő etetésük, itatásuk kockázatokat rejt magában, mivel ezzel közvetve a patkánypopuláció fennmaradását is segíthetik.

A kártevőirtó szerint a deratizáció, azaz a patkányirtás városi környezetben közegészségügyi kötelezettség, így valóban az önkormányzat feladata, amely jellemzően szerződéses partneren keresztül biztosítja a rágcsálóirtási feladatok rendszeres elvégzését, ám ha a közvetlen környezetünkben tapasztaljuk patkányuk jelenlétét, akkor érdemes egyénileg is kártevőirtót hívni, aki szakszerűen megoldja a problémát.