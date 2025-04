A helyi lakos elmondása szerint a probléma már régóta jelen van, azonban az utóbbi időszakban drámai helyzetromlást figyeltek már. A patkányok lakásba való bejutása még komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet – írja a Délmagyar.hu.

A rágcsálók számos fertőző betegséget terjeszthetnek, például leptospirózist, szalmonellát, de akár még hantavírust is el lehet tőlük kapni. Ezenfelül ürülékükkel és vizeletükkel az élelmiszereket, a lakótereket is beszennyezhetik, de kárt tehetnek az elektromos vezetékekben, csövekben és egyéb berendezésekben, amellyel akár tűz- vagy vízkárokat is előidézhetnek.

A lakók elmondták, a közös képviselők általában tudnak a helyzetről, de mivel a rágcsálóirtás már nem segít a problémán, ők is tehetetlenek. A helyiek elkeseredésükben a közösségi médiafelületeken próbálják felhívni a figyelmet a több épületet és utcát is érintő, tarthatatlan állapotokra.

A Délmagyar megkeresésére válaszul Farkas Nikolett a településrész önkormányzati képviselője megerősítette, hozzá is eljutottak a panaszok és már jelezték ezeket az illetékesnek. Hozzátette, intézkedések már történtek, a helyzet megoldása pedig folyamatban van, azonban a lakosság türelmét kéri, mivel egy ilyen volumenű problémát nem lehet egyik napról a másikra orvosolni.

A városrészen élők ennek ellenére egyre türelmetlenebbek, és sürgetik az alapos, hosszú távú megoldást.