A Fidesz pilisvörösvári kampányállomásán hirtelen megjelent Orbán Viktor miniszterelnök, aki, mint az Economx is beszámolt róla, először a nézők között hallgatta Szijjártó Péter külügyminiszter és Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója beszélgetését Ukrajna uniós csatlakozásáról, majd maga is bekapcsolódott az eszmecserébe.

Ezután a 24.hu stábjának sikerült egy rövid interjúra elcsípnie a miniszterelnököt. A kormányfőt a „luxizásról" faggatták, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök azt mondta korábban egy interjúban: megérti, hogy egyesek felháborodnak Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fiának luxusautói láttán.

Most felidézték, hogy vejéről, Tiborcz Istvánról nemrég a közösségi médiában olyan kép jelent meg, amelyen éppen egy 250 milliós luxusautóból száll ki, de meg lehetne említeni akár Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feleségének több tízmilliós luxustáskáját is. - Ezekkel kapcsolatosan is megértő, hogy ez egyeseket felháborít? - kérdezték a miniszterelnököt.

Hát persze!

válaszolta Orbán Viktor kormányfő a 24.hu stábjának.