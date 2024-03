Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

„Magyarország sikeres exportorientált gazdasággá alakult, ugyanakkor van még hova fejlődnie” – mondta az Indexnek Mathias Cormann. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára arról is beszélt a portálnak, hogy a kormány fiskális intézkedései átsegítették a gazdaságot a nehéz makrogazdasági helyzeten, azonban ennek következtében megemelkedett a költségvetési deficit, amit konszolidálni kell.

A héten jelent meg az OECD magyar gazdaságra vonatkozó országjelentése, mely részletesen foglalkozik a makrogazdaság jelenlegi helyzetével, és számos ajánlást is megfogalmaz.

Az Index összefoglalója szerint a szervezet pozitívumként emelte ki, hogy a magyar gazdaság teljesítménye 5 százalékkal haladja meg a járvány előtti szintet, ismét növekedési pályára állhat a gazdaság, idén 2,4 százalékos bővülés jöhet (a kormány ennél jóval magasabb, 3-4 százalékos növekedést vár), a munkanélküliség pedig uniós szinten a legalacsonyabbak közé tartozik. Az infláció idén 3,9, 2025-ben pedig 3,4 százalék lehet, a GDP-arányos államadósság 75 százalék körül alakulhat.

Kritikákat, valamint javaslatokat is írnak: például folyamatosan öregszik a társadalom, és az elvándorlás miatt módosítani kell a nyugdíjkiadásokon, illetve magán a rendszeren is; javítani kell a termelékenységen és a digitalizáción is; valamint jelentős az egyenlőtlenség a tehetősek és a szegények között. Az OECD szerint a fiskális politikának szigorúan figyelnie kell a költségvetésre. A szervezet arról is ír, hogy egyes iparágakat bizonyos vállalatok dominálják, így nincs verseny.