A német bortermelők évtizedek óta a legsúlyosabb válsággal néznek szembe, mivel a termelési költségek meghaladják az eladási árakat, beárnyékolva a kivételesen magas minőségű 2025-ös termést – áll a Német Gazdaszövetség pénteken ismertetett éves jelentésében.
A szervezet szerint, miközben az idei termés kivételesen jó minőségűnek tekinthető, az iparág történelmi válságban van. A termelők "drámainak" értékelték a gazdasági helyzetet, mivel
a hordós borárak literenként 0,40 és 0,60 euró között mozognak, ami jócskán elmarad az 1,20 euró körüli termelési költségektől.
Joachim Rukwied, a szövetség elnöke a jelentésben megjegyezte, hogy a hazai termelők piaci részesedése Németországban 41 százalékra csökkent.
A kifejezetten kedvezőtlen piaci helyzet miatt jelentős nagyságú szőlőterület elvesztésére lehet számítani
– vélekedett a szervezet elnöke, aki szerint csak tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az exportot visszavetette a vámok emelése a német bor legfontosabb külföldi borértékesítési piacán, az Egyesült Államokban.
Az idei német bortermés mintegy 7,3 millió hektoliter. Ez 16 százalékkal elmarad az elmúlt tíz év átlagától és 2010 óta a legalacsonyabb, ugyanakkor "kivételesen magas a szőlő minősége"
– áll a Német Gazdaszövetség MTI által közölt jelentésében.
