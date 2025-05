Itthon prémium-kategóriás ingatlan a fővárosban és a Balaton-régióban nem nehéz találni. A tó északi partján Balatonfüred és környéke, illetve a déli parti luxus kategóriás lakóparkok, családi házak számítanak bele, mint például Siófok környékén – itt nézett körül a növekedés.hu. Az OTP Ingatlanpontnál úgy látják: eddig pörögtek a prémium ingatlanok, azonban mostanra az árak olyan magasak lettek, hogy érezhetően kisebb lett az érdeklődés.

Az ingatlan.com adatai azért tartogatnak még csodákat.

Balatonszepezdi családi ház – Ár: 4,79 milliárd Ft

Szepezden is eladó ez a csodaház Kép: Ingatlan.com

A falu népszerű lett az utóbbi időben, a kiköltözők miatt Balatonszepezd lakossága látványosan nőtt. A majdnem 5 milliárdért hirdetett ingatlan saját vízparttal bír, hat stég is jár hozzá. Két nagyobb épület is tartozik a telekhez jakuzzival és szaunával.

A területen további 5 mobil ház, illetve egy 99 négyzetméteres gondnoki és kiszolgáló helyiség is található. Az ingatlanon 20 darab 180 éves platánfa áll, 3 méter magas vörösfenyő kerítés veszi körül, és a belső bazalt út is fokozza az élményt.

Kastély Monoszlón – Ár: 1,97 milliárd Ft

Eladó birtok Monoszlón Kép: Ingatlan.com

A Balatonfüredi járásban a borbirtokhoz 10 hektárnyi szőlőtermő terület és egy olyan francia Chateaux stílusban készült főépület tartozik, amelyben 9 egyedien berendezett szoba és egy belső lift is található. Az ingatlan különlegessége a hozzá tartozó közel 300 éves, teljesen restaurált borospince. Kültéri medence is van, miközben az ingatlant több mint 17 távvezérlésű kamera felügyeli. Abirtok körül vadászterület fekszik.

Üdülő Tihanyban – Ár: 1,87 milliárd Ft

Eladó ház Tihanyban Kép: Ingatlan.com

Tihany Óvár nevű negyedében fekvő telken két üdülőépület is található, amelyek együtt összesen 337 négyzetméter alapterületűek. Tihany eleve drága helynek számít: a tavalyi számok alapján egy átlagosnak mondható 100 négyzetméteres házat se nagyon lehet megkapni 160 milliónál kevesebbért.

Családi ház Szentantalfán – Ár: 1,65 milliárd Ft

Szentantalfán is eladó ez a villa Kép: Ingatlan.com

A tó északi oldalán Balatonra néző domb tetején áll a ház egy 15 ezer négyzetméteres telekkel amelyen egy fűtött, feszített víztükrű medence és egy salakos teniszpálya is van. A házban hat hálószoba és négy fürdőszoba található és tartozik hozzá egy örökpanorámás terasz is.

Birtok Siófokon - Ár: 1,41 milliárd Ft

Siófokon eladó luxusház Kép: Ingatlan.com

Az erdővel és dombokkal körülölelt több mint 70 ezer négyzetméteres telek saját transzformátorral, kúttal, víztisztító berendezéssel és szennyvíztisztítóval látja el önmagát. A tornyos, körpanorámás otthon több generáció lakhatására is alkalmas lehet. A fűtésről egy a központi fűtésrendszerre kötött cserépkályha gondoskodik, amelyet kiegészít egy napelempark. A birtokon lovarda is található körbekerített kifutóval. Vannak olyan külön apartmanok is, melyekben a személyzetet lehet elszállásolni.

Balatonföldvári villa – Ár: 1,2 milliárd Ft

Gyönyörű eladó ház Balatonföldváron Kép: Ingatlan.com

Még a XX. század hajnalán épült, amikor a Balaton-part népszerű lett az arisztokrata társaságok, valamint a magas rangú hivatalnokok és katonatisztek körében. A balatonföldvári sétány kellős közepén található háromszintes villának közvetlen vízpartja van.