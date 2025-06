A Buss család eladja a Los Angeles Lakers-ben lévő többségi részesedését az LA Dodgers tulajdonosának – erősítette meg a CBS News. A csapatot azonban továbbra is a jelenlegi tulajdonos, Jeanie Buss képviseli majd a ligaügyekben.

A 10 milliárd dolláros vásárlás megdöntheti a csapatsport történetének eddigi legnagyobb eladási rekordját, amely a Lakers riválisához, a Boston Celtics-hez fűződik: tavaly 6,1 milliárd dollárért kelt el. Abban a pillanatban, ha a vétel hivatalossá válik, a Lakers lesz a sportág legértékesebb franchise csapata közel 4 milliárd dollár értékben.

Mark Walter, a Dodgers mellett birtokolja a Professional Women's Hockey League-et és a Los Angeles Sparks csapatát is, valamint érdekeltsége van a Premier League-ben szereplő Chelsea futballklubban és a Cadillac Forma–1-es versenycsapatban.

Jerry Buss 1979-ben 67,5 millió dollárért vásárolta meg a Lakerst, egy olyan üzlet keretében, amely magában foglalta a Los Angeles Kings-t és a The Forumot is. A felvásárlása óta eltelt közel 50 évben a Purple and Gold a világ egyik legismertebb sportcsapatává vált. Halála után a tulajdonjog családjára szállt, beleértve gyermekeit, Jeanie-t és Jimet, akik közül utóbbi 2017-ben kiszállt a csapatból.

A Lakers a Buss család irányítása alatt 11 NBA-címet nyert olyan játékosok is megfordultak náluk, mint például Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal és LeBron James.

A leendő új tulajdonos, Mark Walter a Dodgers-nél hasonló nagy értékű üzleteket kötött, amelyek közül a legjelentősebb a japán szupersztár, Shohei Ohtani rekordot döntő 700 millió dolláros szerződése volt, 2023-ban.

Ez már a második alkalom hat hónapon belül, hogy a Lakers lenyűgözte a sportvilágot, miután megszerezték a Dallas Mavericks-től Luka Doncic szupersztár hátvédet.