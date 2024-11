A jóváhagyási, engedélyezési, felügyeleti feladatokat ellátó, emellett műszaki vizsgáz tatással is foglalkozó német szervezet, a Technischer Überwachungsverein (TÜV) minden év vége felé csoportosítja és rangsorolja a műszakiztatott autókat megbízhatóság uk alapján. Idén is 10,2 millió autó t vizsgáltak meg 2023 júliusa és 2024 júniusa között, összesen 228 modellt – számolt be a Totalcar.