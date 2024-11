2024-ben több mint 790 ezer telefonos megkeresés érkezett a 15 legnépszerűbb dízelmotoros használt autóra, amelyekből jelenleg több mint 36 ezer darab található meg a Használtautó.hu-n, a túlsúlyt a BMW adja.

A lapunkhoz is eljuttatott közleményből fény derül arra, hogy az öt legnépszerűbb dízelautó rangsora évek óta változatlan, a dobogó első helyén most is a Volkswagen Passat áll.

Ugyanakkor látható, hogy

tavalyhoz mérten a Skoda Octavia népszerűsége jócskán megugrott, az Audi A6 pedig kevésbé bizonyult kelendőnek.

Ami ezúttal nóvumként említhető, hogy a Skoda Superb először szerepel a top 15-ben.

A top5 dizelautó - Infografika Kép: hasznaltauto.hu

A toplistán lévő dízelüzemű autók átlagéletkora 12,1 év, ami több mint két évvel alacsonyabb a legnépszerűbb benzinesekénél. Az átlagár 4,2 millió forint körüli, ami csaknem 1,7 millió forinttal magasabb a benzines toplistához képest.