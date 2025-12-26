Jóváhagyta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala a VIZZ nevű, aceklidint tartalmazó szemcseppet, mely akár 10 órán keresztül élesíti a közeli látást. Elegendő napi egyszer használni, és nem hozza magával a korábbi kezelések kellemetlen mellékhatásait a készítmény – számol be a New Atlas.

Ez a fejlesztés sokaknak jelenthet felüdülést, hiszen jellemzően 40 év felett a szemünk folyamatosan romlik, s ennek során elveszíthetjük a közeli tárgyakra való fókuszálás képességét.

A folyamat nem is túl bonyolult: a VIZZ a pupilla enyhe összehúzásával – hasonlóan egy fényképezőgép rekeszének szűkítéséhez – javítja a fókuszt a közeli tárgyakra, teszi ezt anélkül, hogy rontaná a távoli látást.

Örülhetnek tehát azok, akiknek eddig olvasószemüvegre volt szükségük, elvégre ez az úgynevezett „pinhole” hatás lehetővé teszi, hogy a felhasználók szemüveg nélkül végezhessenek mindennapi feladatokat.

Ezt megelőzően más szemcseppek gyakran okoztak kellemetlenségeket, például szemöldök körüli nyomást vagy épp látási torzulást. Az újonnan jóváhagyott cseppnél viszont előny, hogy a szemlencse fókuszáló izmait kevéssé stimulálja, így lényegében nincs is nem kívánt mellékhatás.

A terméket övező klinikai vizsgálatok során több tízezer alkalommal alkalmazták a készítményt, súlyos mellékhatások nélkül. A forgalmazás várhatóan 2025 utolsó negyedévében indul, és az új eljárás rövid időn belül az általánosan alkalmazott kezelési móddá válhat az időskori látásromlás esetében – vetítik előre a szakértők.