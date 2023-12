Akár több száz forinttal is drágább lehet majd január elsejétől egy zsugor ásványvíz, mert minden egyes újrahasznosítható palackért egységes betétdíjat, 50 forintot számolnak majd fel. Fontos, hogy a kötelezően visszaváltási díjas csomagolású italtermékek a visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozhatók csak forgalomba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltok polcain fel kell tüntetni az üdítő vagy a sör vagy az üveges ital árát, illetve külön a visszaváltási díj összegét is. A termék árába tehát nem épül be ez a költség, az csak a kasszánál adódik hozzá.

Magyarországon 2024. január elsején indul el a kötelező visszaváltási díjas rendszer (DRS). Az 50 forintos betétdíj az egy deciliter és három liter közötti űrtartalmú üveg, fém és műanyag palackos italtermékek (kivéve a tej- és tejalapú termékek) esetében lesz érvényesíthető. A visszaváltási rendszert a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. működteti majd, és bár hivatalosan január 1-től lép életbe egy fokozatos átmenetet jön, mondta Szabó Szilvia, a MOHU Zrt., gyártói felelősségi rendszerek vezetője.

A kisboltok számára is lesz megoldás

A hulladékok begyűjtésének két útja lesz: az egyik esetben a 400 négyzetméter nagyobb alapterületű áruházakban a MOHU Zrt. visszaváltó automatákat helyez el, de kérhetik a 200 négyzetméter és 400 négyzetméter közötti alapterületű kereskedelmi egységek is az automatákat. A gépekbe csalás elleni algoritmusok is be vannak építve - mondták a sajtótájékoztatón a szakemberek.

A kisebb boltokban, amiből több tízezer van az országban – vagy a helyhiány miatt, vagy gazdasági szempontból nem éri meg automata berendezéseket elhelyezni, ezekbe az üzletekbe a Returmatic Solutions Zrt. dobozos autói mennek majd el az aludobozokért és a PET-palackokért vagy az üvegekért. A boltokban a kereskedők egy applikáció segítségével egyenként vehetik vissza az üres palackokat, ennek a rendszernek a segítségével a legkisebb településeken lévő boltokba is vissza lehet vinni a dobozokat.

Szabó Szilvia az mondta: a céldátum az, hogy 2024. április 1-jén már minden kisebb üzletben is elinduljanak a kéziváltópontok, amiből négyezret szeretnének az első időben, de hangsúlyozta a kézi visszaváltók pontok számában még nagy a bizonytalanság.

Akkor lesz nagyobb roham, amikor majd a kisboltosok szembesülnek azzal, hogy a fogyasztók nagyobb számban szeretnék visszavinni a palackot

– emelte ki a szakember.

Kiemelte: a kézi visszaváltás és közvetlen bankszámlára utalás technológiája is még kialakítás alatt van.

Ez világújdonság lesz

Az elmúlt időszakot azzal töltöttük, hogy egy világújdonságnak számító innovációval tudjunk belépni a hulladékhasznosítás megváltozott piacára – mondta Vida Péter, a Returmatic Zrt. ügyvezetője.

Szavai szerint az általuk kifejlesztett mobil fém-, műanyag-, és üvegvisszaváltó, valamint feldolgozó berendezéssel azokat a kisebb élelmiszerüzleteket és más szolgáltatókat – benzinkutakat, dohányboltokat és egyéb kereskedelmi egységeket – szeretnék támogatni, ahol biztosított lesz a manuális hulladékgyűjtés. Fejlesztésük, – ami leegyszerűsítve egy áttervezett teherautó és többfrakciós visszaváltó automaták kombinációja – lehetővé teszi, hogy akár a legkisebb falvakba is eljussanak a járműveikkel és begyűjtsék az újrahasznosítható csomagolásokat.

Jelenleg 83 ilyen autójuk van, válaszolta az Economx kérdésére Vida Péter.

A boltok által visszaváltott üveget, műanyagpalackot és fémdobozt a mobilgépek már a helyszínen azonosítják, leszámolják, tömörítik azokat, majd egy fejlett számítógépes rendszernek köszönhetően a kereskedőnek szinte azonnal utalja is a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az átadott mennyiség visszaváltási díját.

Az alumíniumhulladék egyike a legértékesebb hulladékoknak, hiszen száz százalékban újrahasznosítható, begyűjtése pedig nemcsak gazdasági szempontból hasznos, de a környezet megóvását is szolgálja. Magyarországon bő tíz évvel ezelőtt jelent meg az ECC (Every Can Counts), hazánkban ismertebb nevén a Minden Doboz Visszajár nevű kezdeményezés, amely a Returpack Kft. közreműködésével országszerte 200 helyen biztosított gyűjtőautomatát, amelyben a használt sörös és üditős fémdobozokat váltották vissza.

Európai uniós elvárás, hogy a csomagolási hulladékok újrahasznosítása minél magasabb legyen. Az aludobozok esetében ez a célszám 2025-ig 50 százalék. 2030 végéig 60 százalék, az üveg esetében 70 százalék, a műanyag csomagolások esetében 77 százalék illetve 2029-re 90 százalék az elvárt újrahasznosítási arány.

A Minden Doboz Visszajár (Every Can Counts) kezdeményezés több mint tíz éven keresztül 200 alumínium dobozt visszaváltó automatát üzemeltetett az országban, mondta Duma László, a Minden Doboz Visszajár képviselője. Az eddigi tapasztalataikat felhasználva egy forradalmian új technológiával segítik a MOHU feladatait a kézi visszagyűjtést választó üzletek esetében, ami egyébként Európában is egyedülálló lesz. A palackok helyben való számlálása és környezeti szempontból előnyösebb tömörített szállítása mellett része a szolgáltatásnak a Magyarországon elsőként bevezetett azonnali bankszámlára utalás is, ami visszaváltási pontok számának emelkedését eredményezheti majd, mondta Szabó Szilvia.

Felejtse el a taposást

Múlt héten Áder János volt köztársasági elnök egy kicsit az italgyártók fejére olvasott, erről itt írtunk bővebben. Az mondta: a cégek lobbitevékenysége miatt nem indul el teljes körűen a betétdíjas rendszer 2024. januárjában. Felhívta a figyelmet arra, hogy januártól a boltok polcain párhuzamosan lesznek elérhetők az 50 forintos betétdíjra jogosító kóddal ellátott termékek és azok, amelyeken ezek még nem szerepelnek, mindez problémákat okozhat a fogyasztóknak.

Az automaták csak az ép minőségű PET-palackot, fém italosdobozokat tudják elfogadni, így el kell felejteni a "tapossa laposra" gondolkodást

– mondta a volt köztársasági elnök.

Mivel a vonalkódot csak sértetlen palack esetében tudják a gépek vagy a kézi olvasó segítségével is beolvasni.

Kétezer automata lesz januárban

Évente egymilliárd palackot dobnak piacra a gyártók és ennek 90 százalékát 3 éven belül szeretnék visszagyűjteni.

2024. január 1-jén kétezer automatával indulnak, másfél év alatt 4-5 ezerre szeretnék ezt bővíteni emelte ki Szabó Szilvia.

Egy nagyáruházbeli automata 500 ezer palack visszaváltását bonyolítja egy év alatt, mondta Vida Péter, a Returmatic Solutions Zrt. ügyvezető igazgatója. A mobil járművekben pedig 14 ezer palackot képesek szállítani a préselés után. A mobil egységek a kiskereskedőknél 900 és ezer palack közötti forgalom esetében mennek el a palackokért. Jellemzően hetente keresik majd fel a boltokat - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A nagyobb nyári fesztiválok esetében még nem tudják, hogy miként fog kinézni a visszaváltás lehetősége, válaszolta az Economx kérdésére Szabó Szilvia. Úgy véli fix automatákkal képtelenség lesz kiszolgálni a fesztiválokat.