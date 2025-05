Továbbra is támogatjuk az árkorlátozó intézkedéseket a kiskereskedelemben, így a háztartási vegyi árukat, tisztálkodószereket érintő friss döntést is. Ez különösen

az alacsony jövedelmű emberek napi fogyasztásának kiadásait csökkenti tovább, vagyis közvetlenül javítja a családok életminőségét

– mondta az Economxnak Bubenkó Csaba.

Az Egyenlő.hu elnöke arra reagált, hogy a csütörtöki Kormányinfón bejelentették: a kormány az élelmiszerek után kiterjeszti az árrésstopot a drogériatermékekre is – május 19-től augusztus végéig 30 kategóriában bő 1000 termékre érkezik az újabb árrésszabályozás.

Az árrésstop szükséges és már bizonyított

Az érdekképviselet vezetője felidézte: a március közepétől érvényes élelmiszer-árrésstop már nagyon rövid időn belül éreztette pozitív hatását – a közel ezer érintett alapanyag átlagosan 18 százalékkal lett olcsóbb, ami szerinte igazolása annak, hogy az infláció ellenében tett állami beavatkozás sikeres.

Ugyan a márciusi bolti forgalomban még nem feltétlenül jelent meg a hatása, viszont a húsvét idén április végére esett. Az ünnepi felkészülés idején pedig a korlátozással érintett alapélelmiszerekből a lakosság mennyiségben többet tudott fogyasztani, mint tavaly – fűzte hozzá.

Bubenkó a friss döntésről megjegyezte:

a reáljövedelmek emelkedése ellenére sem meglepő, hogy sokan továbbra is kénytelenek spórolni,

de minimum tudatosabban beosztani a pénzüket. Higiéniai termékekre, mosószerekre, tisztálkodószerekre viszont mindenkinek ugyanúgy szüksége van, ezért ezek áremelései is mélyen érintik a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a családosokat.

Szerinte a gazdasági kormányzat most ismét jól érzékelte, mikor van szükség újabb, forintban is kifejezett segítségre.

Ráadásul, arra is számítani lehet, hogy május végén az élelmiszerekre vonatkozó korlátozást meghosszabbítják.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án Kép: MTI, Máthé Zoltán

A nyereség elszabadult, ahogy az árak is

Mint mondta,

csak a nyerészkedő cégeknek jelent megszorítást az árrésstop, viszont a vásárlók előnye tovább nő.

Kutyából nem lesz szalonna: amikor a multiláncok betelepültek Magyarországra, nyakra-főre nyitották az üzleteket, leuralták a piacot. Ehhez számos állami támogatást zsebeltek be, míg a bolti dolgozók béreit európai viszonylatban, de a nemzetgazdasági átlaghoz képest is alacsonyan tartották arra hivatkozva, hogy a hálózatbővítés túl sokba kerül. Az áruházakban emiatt ma is súlyos munkaerőhiány van, ezzel szemben

a vállalatok profitja az évek alatt csillagászati összegeket ért el

– sorolta az érveket.

Bubenkó szerint különösen az általános inflációs nyomás alatt a vásárlókon nyerészkedni tisztességtelen üzleti magatartás, ahogy az is, hogy a hatósági beavatkozásokra következményként létszámleépítést helyeznek kilátásba.

A cégek azóta is riogatnak: például van olyan lánc, ahol az árrésstop miatti veszteséget összefüggésbe hozzák a béren kívüli juttatások forrásszűkülésével, jelentsen ez bármit – fogalmazott.