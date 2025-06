Két óriási, egyenként 2 millió hordónyi nyersolaj szállítására alkalmas tanker fordult vissza a Hormuzi-szoros bejárata előtt vasárnap – írtuk meg a Bloomberg nyomán. Ezek az óriástankerek, ha tele vannak rakománnyal (2 millió hordó), akkor mintegy 150 millió dollár, 52 és fél milliárd forint értékű nyersolajat mozgatnak.

A szoros egyelőre nincs blokád alatt, bár az iráni parlament azt jóváhagyta, intézkedés azonban még nem történt. A végső döntést a Nemzetbiztonsági Tanács és Ali Hámenei ajatollah fogja meghozni. Egy tényleges lezárás könnyen 100 dolláros hordónkénti olajárakhoz vezetne, a jelenlegi 74 dollár helyett.

Azok az arab országok, akik eddig az irániakat, szokatlan módon támogatásukról biztosították, és elítélték az izraeli katonai lépéseket, abban a pillanatban elkezdenék feladni a szolidaritásukat, amint Teherán a Hormuzi-szoroson keresztül zajló nyersolajexportjuk útját bármilyen módon elzárja

– hangsúlyozta az Economxnak Kemény János, az NKE John Lukacs Intézet tudományos munkatársa, aki ezért kevésbé tartja valószínűnek, hogy Irán lezárná a Hormuzi-szorost, ahol a világ nyersolaj kereskedelmének közel 20 százaléka halad keresztül.

„Ha nem is lépnének be közvetlenül a háborúba, de egyfelől az Egyesült Államoknak valószínűleg szabadabb kezet adnának azzal kapcsolatban, hogy a területükön állomásozó amerikai erők mit csinálhatnak, másfelől pedig Washingtonnak is ez egy indok lenne arra, hogy kiszélesítse a katonai műveleteit”

– fogalmazott a szakértő, aki felelevenítette, hogy Donald Trump azt mondta a B-2-es stratégiai bombázókkal végrehajtott támadás után, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, és hogyha Irán nem tesz ellenséges lépéseket, akkor ennyiben fog maradni.

A Hormuzi-szoros iráni lezárása viszont egy abszolút ellenséges lépésként lenne értelmezhető

– hangsúlyozta Kemény János.

Az iráni vezetés a Hormuzi-szoros lezárásának több variációja közül választhat.

Jelenleg "GPS spoofing"-ot végeznek, avagy hamis GPS jelet sugároznak. Ez a módszer nem a GPS jel teljes elnyomását jelenti, mint a GPS zavarás, hanem egy manipulált helymeghatározást sugároz. Kicsit odább rakják a jeleket, így a hajózók rossz helyen vannak, annak ellenére, hogy azt hiszik, hogy jó helyen vannak és így zátonyra futhatnak, ütközhetnek egymással, amivel gyakoribbá válhatnak a balesetek.

Emellett lehet az aknásítási módszer, illetve

akár partvédelmi tüzérséggel is támadhatnák az áthaladó forgalmat.

A 2025. június 22-én készült illusztráción egy 3D-nyomtatott olajvezeték mögött látható a Hormuzi-szoros és Irán térképe. Kép: Reuters , Dado Ruvic

A szakértő szerint a helyzet jelenleg teljesen kiszámíthatatlan, attól függ majd, hogy az irániak hogy ítélik meg, milyen egyéb válaszadási opcióik vannak. Elképzelhető, hogy korlátozott akciókat indítanak proxykon keresztül, de az is elképzelhető, hogy közvetlen csapásokra szánják el magukat. Nagyon sok függ attól, hogy mennyire látványos válaszadást ítélnek szükségesnek.

Irán tervezett lépése azonnali globális gazdasági sokkot idézhet elő Az iráni parlament a tegnapi napon megszavazta a Hormuzi-szoros lezárását válaszul az amerikai támadásra.

Hétfőn Teherán egyeztetett Oroszországgal azután, hogy az Egyesült Államok légicsapásokat mért nukleáris létesítményeire. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Moszkvába utazott, ahol személyesen tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök indokolatlan agressziónak nevezte az Irán elleni amerikai támadást a Kremlben tartott tárgyaláson.

Orosz támogatás kapcsán nem lennék túl optimista az irániak helyében. Az oroszok el vannak foglalva a saját háborújukkal

– mondta érdeklődésünkre Kemény János. Tudomása szerint még a tavaly, az izraeliek által Iránban kilőtt Sz-300-as orosz légvédelmi ütegeket sem pótolta vissza azóta Moszkva, mivel szükség van azokra Ukrajnában.