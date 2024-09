Nyaralgatott? Legyen résen, ha Horvátországból kap felszólítást

Más országokban is akadhat gondunk a parkolással, lehet más a KRESZ, amit nem is merünk kellően, meg is büntethetnek ilyen esetben, de az az eljárás, amellyel most horvát ügyvédek próbálkoznak, nem tűnik túl szabályosnak.