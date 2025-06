Somogy Patrícia egy évtized munkája gyanánt vezette be a home staging nevű szakmát, amiért tavaly innovációs díjat is kapott. Eköré épített egy képzési rendszert is, amit eddig több mint négyezer ember végzett el, akiknek a nagy része azóta is a szakmában dolgozik, sikeresen.

Somogyi Patrícia a Femina exkluzív interjújában azt mondta, ha csak a piacon lévő lakások 10-20-30 százaléka lenne az eladásra felkészítve, akkor is több ezer home staging szakember hiányzik a rendszerből. Jelenleg a piacon felkészített lakások aránya mindössze 2 százalék.

A szakember a lapnak elmondta, hogy amikor több mint tíz évvel ezelőtt belekezdett a szakmába, akkor volt, hogy a 24 millió forintos ingatlant három hónappal később, a felkészítés eredményeként végül 92 millióért tudott a piacon értékesíteni.

A lapnak a szakember az interjúban elmondta: anno a saját lakását is 30 millióért árulta, mert azon a környéken ennyiért árulták őket. Ám végül 43,5 millióért, két napon belül, alku nélkül sikerült eladnia. Mi több, elmondása szerint még licitáltak is a vevők egymásra.

Somogyi Patrícia szerint 70 és 80 százalék között van azoknak az aránya, akik ingatlanvásárláskor jó vagy nagyon jó állapotú lakást keresnek, miközben a piaci kínálat nem találkozik az elvárásaikkal.

Mint mondta, ma három dolgot tanít: a stratégián alapuló megtérülés számítást, a piacelemzést és árazási stratégiát. Ehhez adódik hozzá az értéknövelést megcélzó gondolkodás, hogy hogyan lehet egy lakást értékesebbé tenni.

A home stager szakember szerint arra kell törekedni az ingatlan előkészítésekor, hogy a tér mutassa a térarányokat, legyen hangulatos, legyen vonzó és legyen otthonos, hogy beindítsa azt a bizonyos fantáziát, hogy akár a vevők kilencven százaléka is bele tudja képzelni magát.