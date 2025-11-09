Kína felfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát - közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium.

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.

- áll a minisztérium közleményében.

Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat.

A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják.

Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi "büntetőlépéseket" gazdasági téren – foglalta össze az MTI.