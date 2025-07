A Kerr megyében történt áradások legalább 43 ember életét követelték, köztük 15 gyermekét, és további legalább nyolc ember halt meg a szomszédos megyékben. A hatóságok továbbra sem közöltek pontos adatot arról, hogy a Camp Mysticben eltűnt gyerekeken kívül hány embert keresnek még.

A katasztrófa legsúlyosabban érintett helyszíne a Camp Mystic nevű keresztény nyári tábor, amelyet a Guadalupe folyó hirtelen áradása öntött el, miután a vízszint 45 perc alatt nyolc métert emelkedett. A gyorsan érkező ár házakat, járműveket és egész táborokat sodort el. A térségben továbbra is heves esőzések súlyosbítják a helyzetet.

A mentési munkálatokban helikopterek, csónakok és drónok is részt vesznek. A hatóságok eddig több mint 850 embert mentettek ki, köztük olyanokat is, akik fákra, épületek tetejére vagy elszigetelt területekre szorultak. A körülmények rendkívül nehezek, a térség több pontján továbbra is árvízveszély fenyeget.

Abbott vasárnapra imanapot hirdetett az áldozatokért és az eltűntekért, hangsúlyozva, hogy a mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak a túlélők felkutatásán. A helyszínre érkezett Kristi Noem belbiztonsági miniszter is, aki az amerikai kormány teljes körű támogatásáról biztosította a térséget a katasztrófa következményeinek kezelésében.

A hatóságok és meteorológiai szolgálatok már korábban is figyelmeztettek a rendkívüli csapadék veszélyére, ám a hirtelen lezúduló eső és a gyors vízszintemelkedés sokakat meglepett. Néhány tábor, például a Mo-Ranch Camp időben magasabb területre költöztette a gyermekeket, más helyeken azonban már nem maradt elég idő az evakuálásra.

Chip Roy, a térség kongresszusi képviselője olyan áradásnak nevezte a katasztrófát, amilyen csak százévente fordul elő, és kiemelte: elkerülhetetlennek tartja, hogy kivizsgálják, miért nem sikerült mindenkit időben biztonságba helyezni.

Bár a Camp Mystic táborból 27 lányt továbbra is eltűntként tartanak nyilván, a helyi hatóságok egyelőre nem közöltek pontos adatot arról, hány embert keresnek még a térségben összesen, mivel a nyári időszakban sokan érkeznek és távoznak a turisták és táborozók közül, ami megnehezíti a nyilvántartást.

Az MTI beszámolója szerint a mentést tovább nehezíti a folyamatos esőzés, amely miatt újabb villámárvizek kialakulásának veszélye fenyeget a térségben