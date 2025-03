Az ételszállítás már drónnal is elérhető az írországi Dublinban, ahol az ételek kihordására specializálódott Just Eat Takeaway.com és az ír drónszállításban utazó Manna Drones Ltd. közösen együttműködve elindította az új szolgáltatást.

„Az ügyfelek dönthetnek úgy, hogy a résztvevő partnerektől a Manna által üzemeltetett helyi szállítási csomópontokból érkező drónokon keresztül kapják meg rendeléseiket”

– áll a holland multinacionális online élelmiszer-kiszállító cég közleményében.

Komoly vállalást tettek, ugyanis hozzáfűzték:

Miután az ételt felhelyezték a drónra, az ügyfelek három percen belül megkapják a rendeléseiket.

A partnerség célja, hogy később más piacokon is bevezesse a drónokkal való szállítást. A Just Eat Takeaway.com 17 országban működik, köztük Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svájcban.

Arra is kitérnek, a multicég kemény időszakon megy keresztül. A londoni tőzsdéről való decemberi kivezetést követően a társaság februárban bejelentette, hogy a Prosus technológiai befektető teljesen készpénzes ügylet keretében

megvásárolja a vállalatot, összesen 4,1 milliárd euró értékben.

Az online kézbesítő cégek egyre gyakrabban választják szolgáltatásaik automatizálását, és csökkentik függőségüket az ideiglenes alkalmazottaktól, az úgynevezett koncertmunkásoktól (gig workers), akiknek státuszát és jogait gyakran megkérdőjelezik.

A Just Eat Takeaway.com szerint

a drónok egyrészt javítják a működési hatékonyságot,

másrészt gyorsabb szállítási időt kínálnak csúcsidőben.

Az Egyesült Államokban a Walmart és az Amazon már elindított hasonló szolgáltatásokat.

Európában a Foodora Group – egy másik élelmiszer-kiszállítási márka, mely a berlini székhelyű Delivery Hero leányvállalata – robotokkal és drónokkal teszteli a szállításokat Norvégiában és Svédországban. Svédországban a cég a svéd Tele2 AB hálózati szolgáltatóval fogott össze ebben a projektben.

A Foodora célja, hogy 2025-re és 2026-ra bevezesse a GPS-alapú robotos házhozszállítást az északi országokban. A fenti szolgáltatástípust már tavaly bevezették a Kínai Nagy Falon.